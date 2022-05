Campionati italiani karate FESIK: ‘epyci’ i nostri karateka assisani

Si è svolto lo scorso fine settimana il campionato italiano agonisti. La competizione ha visto la partecipazione di 91 società con 848 iscrizioni individuali, tra tutte per Assisi i ragazzi dell’asd Epyca-TKS.

di Simona Ricci

I ragazzi sono stati convincenti fin da sabato nelle gare di kata individuale, in soli 5 atleti si sono conquistati il terzo posto società nella categoria interstile.

Per il team assisano hanno gareggiato: Edoardo Italiano, Manuel Panunzi e Massimo Quacquarini nei cadetti, Federico Belloni nei seniores e Deneb Cantone nei veterani.

I primi due a mettersi in gioco sono stati Edoardo e Massimo, nella categoria cadetti cinture blu-marroni, per loro è stato pareggio al 3° posto. Salendo di cintura, tra le nere, sempre nella categoria cadetti, Manuel Panunzi conquista il secondo gradino del podio.

Chiudono la prima giornata di gare Federico Belloni con un bronzo e Deneb Cantone con la medaglia dorata!

Si passa così alla seconda giornata di gara, è il turno dei combattimenti, per il team Epyca-TKS scendono sul tatami 9 karateka: Edoardo Italiano, Leonardo Gaspardis, Manuel Panunzi e Massimo Quacquarini nei cadetti, Emanuele Belia, Federico Belloni e Kevin Konan nei seniores, Deneb Cantone e il Maestro Simone Cipiciani nei veterani.

La giornata si apre con il Maestro Cipiciani che ancora una volta non lascia a nessuno il primo gradino del podio, e si riconferma il titolo di Campione Italiano!

Seguono i successi per la squadra di Cipiciani con altri due titoli italiani: Manuel Panunzi per la categoria cadetti e Kevin Konan per la categoria seniores. Non mancano i complimenti al coach Cipiciani per le qualità fisiche e tecniche dei suoi atleti che avanzano nelle loro categorie fino al primo gradino del podio!

Poco al di sotto la prestazione di Emanuele Belia, che rimessosi in gioco solo da qualche mese, si convince delle sue possibilità e si aggiundica la medaglia d’argento.

Bella prestazione anche per Massimo Quacquarini che nella sua numerosa categoria si fa avanti fino a fermarsi in semifinale, ed è per lui medaglia di bronzo.

Non da meno Leonardo Gaspardis che ai suoi primi campionati italiani raggiunge il terzo gradino del podio.

Anche il seniores Federico Belloni è medaglia di bronzo, uno dei pochi karateka a portare avanti negli anni sia la specialità del kata che del kumite.

Le parole del coach Cipiciani a fine gara: “Sono molto soddisfatto dei miei atleti perché non solo hanno dimostrato un’ottima preparazione atletica e tecnica ma hanno gareggiato con un’incredibile lucidità mentale che li ha portati a giocarsi al meglio ogni incontro, avanti così ragazzi!”