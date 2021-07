Chiama o scrivi in redazione

Davide Pauselli, un ritorno importante in casa Angelana

C’è un gradito ritorno in casa Angelana, da lunedì 19 luglio al lavoro a Castelnuovo in vista della partenza della nuova stagione di Eccellenza: Davide Pauselli, esterno offensivo classe 2003, è tornato a Santa Maria degli Angeli dopo che nella passata stagione aveva accettato di trasferirsi al Gubbio, disputando il campionato Primavera 3 con la formazione eugubina e avendo al contempo la possibilità di allenarsi durante tutta la stagione. Pauselli, che era sbarcato all’Angelana nell’estate del 2019 grazie al fiuto di Giorgio Buttò, ritrova così il suo mentore, accettando di mettersi in gioco da subito con una prima squadra e ritrovando al contempo molti dei giocatori con i quali aveva condiviso l’annata negli Allievi A1 2019-20.