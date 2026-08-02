Del Longo domina il Trail Costa di Trex, festa per i vent’anni

Grande partecipazione ad Assisi, Deiana concede il bis nel lungo

Il ventesimo Trail Costa di Trex ha celebrato un traguardo importante con una giornata di sport, passione e partecipazione, nonostante le temperature elevate che hanno accompagnato gli atleti lungo i sentieri del Monte Subasio. La manifestazione, organizzata dall’Aspa Bastia, ha richiamato numerosi appassionati del trail running, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate podistica umbra. L’edizione del ventennale si è conclusa con il successo di Gabriele Del Longo nella gara principale e con la conferma di Pina Deiana tra le donne, protagonista ancora una volta sui percorsi della manifestazione.

Del Longo imprendibile nella prova regina

La gara più impegnativa, lunga 25 chilometri con un dislivello positivo di 1.300 metri, ha visto imporsi Gabriele Del Longo, portacolori della Recastello, autore di una prova di grande autorità. L’atleta ha tagliato il traguardo in 2 ore 15 minuti e 20 secondi, staccando di 2 minuti e 2 secondi Lorenzo Armillei del Titans Team Nocera Umbra. Terza posizione per Daniele Rellini, arrivato con un ritardo di 2 minuti e 41 secondi dal vincitore. Ai piedi del podio si sono classificati Marco Sensi dell’Assisi Runners, quarto a 6 minuti e 3 secondi, e Samuele Raffaelli dell’Osteria dei Podisti, quinto con un distacco di 7 minuti e 48 secondi.

Deiana concede il bis e firma il quinto successo

Nella competizione femminile dei 25 chilometri è arrivata un’altra affermazione per Pina Deiana, atleta dell’Aspa Bastia, che ha confermato il successo ottenuto nella passata edizione. Deiana ha completato il percorso in 2 ore 45 minuti e 5 secondi, precedendo di 7 minuti e 35 secondi Maria Rossi dell’Atletica Avis Scheggia. Sul terzo gradino del podio è salita Natascia Liccardo della Mud&Glory Academy, giunta a 13 minuti e 7 secondi dalla vincitrice. Per l’atleta della società organizzatrice si tratta del quinto successo consecutivo ottenuto in una delle prove previste dal Trail Costa di Trex, a conferma di un feeling ormai consolidato con la manifestazione.

Fecchi e Bartoletti vincono la 10 chilometri

Grande spettacolo anche sul percorso corto di 10 chilometri con 500 metri di dislivello, dove a imporsi è stato Cristiano Fecchi dei Gubbio Runners. Il vincitore ha fermato il cronometro a 55 minuti e 19 secondi, precedendo di 47 secondi Jack Perugini della Polisportiva Servigliano. Terzo posto per Francesco Carpentieri. Tra le donne successo di Agnese Bartoletti della Di Gioia Bike, che ha concluso la prova in 1 ora 6 minuti e 23 secondi. Seconda piazza per Benedetta Caporicci della Molon Labe, staccata di 1 minuto e 57 secondi, mentre Elisa Bossi dell’Atletica Taino ha completato il podio con un ritardo di 5 minuti e 6 secondi.

Un ventennale riuscito nonostante il caldo

L’organizzazione dell’Aspa Bastia ha raccolto numerosi apprezzamenti da parte dei partecipanti per la qualità dell’evento e per la gestione della gara, disputata in condizioni climatiche particolarmente impegnative. Il Trail Costa di Trex rappresenta ormai un appuntamento fisso del calendario della società bastiola, conosciuta anche per l’organizzazione dell’Invernalissima, storica manifestazione podistica in programma ogni dicembre.

Già si guarda all’Invernalissima di dicembre

La manifestazione si è svolta sotto l’egida della Fidal e dell’Endas, con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Assisi. Fondamentale anche il contributo della Pro Loco di Costa di Trex, che ha messo a disposizione la propria sede per ospitare la partenza della competizione e i servizi di segreteria. Archiviata con successo l’edizione del ventennale, l’Aspa Bastia guarda già al prossimo grande appuntamento della stagione: l’Invernalissima, in programma il 13 dicembre, quando il mondo del podismo tornerà a ritrovarsi sulle strade umbre per una delle gare più prestigiose del panorama regionale.