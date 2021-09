Domenica 26, giro d’Italia handbike, come cambia la viabilità

Domenica 26 settembre è in programma ad Assisi la finalissima del “Giro d’Italia Handbike 2021.

E’ indispensabile apportare modifiche alla viabilità cittadina, nella zona di Santa Maria degli Angeli, pertanto è stata emessa un’ordinanza che prevede:

– la sospensione della circolazione dalle 8 alle 12.30 in Via Patrono D’Italia, dall’intersezione con Via Protomartiri Francescani a Via Los Angeles con esclusione dei mezzi autorizzati per lo svolgimento della manifestazione;

– la sospensione della circolazione dalle 8 alle 12.30 in Via Isola Romana, Via Ospedale delle Pareti;

– la sospensione della circolazione dalle 9.30 alle 12.30 – in Via Protomartiri Francescani, Via Los Angeles, Via Ponte Rosso, Via Tescio, Via San Bonaventura e Via Manzoni (dalla rotonda sita nei pressi del parcheggio stazione alla rotonda sita nei pressi della Compagnia Carabinieri);

– doppio senso di circolazione dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in Via Carducci, dalla Stazione ferroviaria a Via Patrono D’Italia.

_______________

I cittadini residenti nell’area ricompresa tra le seguenti strade: Via Patrono D’Italia, Via Los Angeles, Via Ponte Rosso, Ferrovia potranno uscire ed entrare, con le modalità sotto indicate :

In USCITA da Via Jacopa De’ Settesoli raggiungibile da Via Becchetti-> Via Sant’Antonio Abbate ;

In corrispondenza degli attraversamenti in uscita sarà presente personale della Polizia Locale che gestirà le immissioni.

In ENTRATA da Via Diaz->Via De Gasperi.

______________

I cittadini residenti nell’area ricompresa tra le seguenti strade: Via Patrono D’Italia, Via Ponte Rosso Via Tescio , Via Dell’Isola Romana; Via San Bonaventura (esclusa), Via Patrono D’Italia potranno uscire ed entrare, con le modalità sotto indicate:

In USCITA da Via Dell’Antica Osteria (ove personale della Polizia Locale gestirà un attraversamento in direzione Villa Gualdi) percorrendo Via Ospedale delle Pareti direzione Villa Gualdi o da Via Carducci (portandosi senza immettersi in Via Patrono all’attraversamento nei presi del Mc Donald’s);

In ENTRATA da Via Carducci (portandosi senza immettersi in Via Patrono all’attraversamento nei presi del Mc Donald’s);

In corrispondenza degli attraversamenti in uscita sarà presente personale della Polizia Locale che gestirà le immissioni.

__________________

divieto di sosta – zona rimozione –

– Via Patrono d’Italia, da Via S. Bonaventura a Via Los Angeles, dalle ore 24 alle 13;

– Via Los Angeles, da rotatoria con Via Patrono d’Italia a rotatoria con Via Ermini, dalle ore 24 alle 13;

– Parcheggio Piazza Innocenzo III dalle ore 24 alle ore 13;

– Via degli Oddi dalle ore 8 alle ore 13;

– Via Ponte Rosso, Via Tescio; Via Dell’Isola Romana, Via Ospedale delle Pareti dalle ore 24 alle ore 13