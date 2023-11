È crisi Virtus, Gualdo passa agevolmente nel Derby

La Virtus Assisi non sa più vincere e la crisi rossoblu si fa più pesante. Il Basket Gualdo passa veementemente al PalaSir di Santa Maria degli Angeli e dimostra di essere una vera forza del campionato. 59-83 in una partita vinta in maniera convincente dagli ospiti davanti a un pubblico numeroso, con un’ampia e rumorosa presenza gualdese.

Una partita non troppo emozionante con la buona partenza iniziale degli ospiti che rompevano subito gli argini e chiudevano a +11 la prima frazione di gioco. Nel secondo quarto la Virtus reagiva, teneva in equilibrio il parziale, ma non recupererà praticamente mai.

A metà gara ospiti avanti sempre di 11 punti. Terzo quarto equilibrato, con la Virtus sempre costretta a rincorrere. Nell’ultima frazione gli ospiti la chiudono, più precisi, con entusiasmo e sorretti dal tifo dei propri tanti tifosi.

Parziale pesante 0-8 e gli ospiti scappano. Virtus solo in alcuni momenti che ha provato ad accorciare durante il match, con Gualdo che non ha mai concesso troppo sempre riallungando nel punteggio. Punti pesanti per i gualdesi di Marini, Monacelli, Uranga e Vukobrat.

In casa Virtus Bugionovo e Genjac vanno in doppia cifra, ma non basta. La Virtus – rinnovata e ben assortita in estate e con un roster da molti atteso ed accreditato – sbatte su un muro di una squadra capace e vogliosa di vincere. In casa rossoblu la crisi non si arresta: dopo una partenza che aveva lasciato ben sperare, ora serve una scossa, quanto prima, per non rendere nuovamente la stagione priva di senso.

Virtus Assisi – Basket Gualdo 59-83

Assisi: Santantonio 3, Pagano ne, Bugionovo 10, Provvidenza M., Anastasi J. 6, Provvidenza G. 8, Genjac 19, Razzi 6, Zefi 2, Anastasi F. 5, Marroni ne, Ciancabilla. All. Piazza Gualdo: Marini 19, Rossi 9, Monacelli 13, Gramaccia 3, Ardenti, Manci ne, Moriconi, Tripodi 3, Reggiani, Uranga 18, Vukobrat 14, Argalia 4. All. Paleco Parziali: 12-23, 18-18, 20-23, 9-19. Progressivi: 12-23, 30-41, 50-64, 59-83. Usciti per 5 falli: nessuno