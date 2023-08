Esordio amaro per l’Acf: Angelana vince 2-0

Esordio amaro – Nel primo turno di coppa, l’Acf ha subito una sconfitta netta per 2-0 in casa contro l’Angelana guidata dal tecnico Cotroneo. Durante il primo tempo, sono emersi i giallorossi come più in forma fisica e determinati. Tuttavia, la partita ha subito una svolta al 35′ del primo tempo quando l’ex giocatore dell’Acf, Thomas Vantanni, ha segnato un potente tiro da 30 metri che ha lasciato Lori, il portiere dell’Acf, senza possibilità di intervento.

Nella ripresa, al 15′, i padroni di casa hanno raddoppiato grazie a un colpo di testa di Ventanni, che è rimasto in posizione privilegiata grazie alla difesa ospite colpevolmente disorganizzata, sfruttando il cross di Luparini. La reazione dell’Acf è stata troppo debole per mettere davvero in difficoltà i padroni di casa.

Non c’è molto tempo per rimuginare sulla sconfitta, poiché mercoledì è già in programma la seconda giornata. Al Blasone Calderini, l’Acf ospiterà la Nestor. Successivamente, domenica prossima, è prevista un’altra sfida in casa contro l’Atletico Bmg.

Nell’altra partita del girone, l’Atletico Bmg ha dimostrato la sua forza battendo la Nestor per 4-0, con una doppietta di Bezziccheri e le reti di Proietti e Sciacca.

Formazione Angelana: Battistelli; Bocci, Melillo, Subbicini, Bolletta; Gabrielli, Sirci (9′ st Vitaloni); Ventanni (45′ st Sforna), Bartolini, Luparini (25′ st Lo Gelfo); Colombi. In panchina: Rondoni, Rosati, Vercillo, Barili, Fermi, Ravanelli. Allenatore: Cotroneo.

Formazione Acf Foligno: Lori; Zichella, Sedran, Currieri, Benedetti; De Sanctis (49′ st Kulli), Brunetti (34′ st Tempesta), Settimi (16 st Khribech); Di Cato, D’Urso, Calderini. In panchina: Bonomo, Tortoioli, Nuti, Cesaretti, Salustri, Daja. Allenatore: Reali.

Arbitro: Temperoni di Terni

Reti: 35′ pt e 15′ st Ventanni.

Note: Spettatori circa 200. Ammoniti: Bolletta, Benedetti, Zichella, Tempesta. Angoli: 2-5. Recupero: 2′ pt e 3′ + 2′ st.