Finalmente la Virtus! Grande vittoria al PalaSir

Torna a vincere dopo un lunghissimo digiuno la Virtus Assisi di coach Gianmarco Piazza e lo fa contro una delle migliori squadre del campionato. La Chamiba Virtus Assisi ha battuto il Bramante Pesaro al PalaSir di Santa Maria degli Angeli 62-59 con una gara grintosa e di squadra. I ragazzi di Piazza, trascinati da Guido Provvidenza e da Peychinov, entrambi a referto sui propri livelli, ha saputo sfruttare la poca precisione al tiro degli avversari, comandando nel punteggio la partita dall’inizio alla fine.

Ottima la partenza della Chemiba Virtus Assisi che chiudeva sopra di 9 punti il primo quarto di gioco. Poi la reazione ospite, ma la Virtus faceva capire che stavolta non avrebbe alla lunga mollato di un centimetro, imparando certamente dagli errori del passato.

Poi dopo la pausa lunga i ragazzi di Piazza riuscivano a tenere sull’affronto avversario, giocando punto a punto e lottando su ogni pallone, come detto, da squadra unita e vera. Ultima frazione in cui la Virtus ha tremato solo leggermente, capace di non fare avvicinare mai troppo gli avversari, tranne che nel finale. Finisce con una importantissima vittoria per la Virtus Assisi che torna a vincere nell’ultima di andata dopo che aveva vinto solo al debutto.

Una vittoria che vale doppio per il valore dell’avversario, e che ridà linfa e ottimismo all’ambiente intero, squadra, staff e tifosi. Ora, prima di vivere un Natale certamente già più sereno, l’occasione di allungare la serie positiva visto che prima delle festività manca ancora una gara da disputare. Tanto certamente da migliorare in certi frangenti, ma per quello che era stato fin qui, complimenti Virtus! Avanti così!

Virtus Assisi – Bramante Pesaro 62-59

Assisi: Santantonio 8, Iovene ne, Provvidenza M. 6, Meccoli 2, Peychinov 18, Provvidenza G. 18, Zefi ne, Capezzali 8, Pagano ne, Ciancabilla 2. All. Piazza

Pesaro: Cavedine ne, Crescenzi 16, Ricci 10, Druda ne, Ferri 3, Nicolini E. ne, Centis 10, Sablich 2, Stefani 4, Pipitone 9, Panzieri 2, Giampaoli 3. All. Nicolini M.

Parziali: 21-12, 18-22, 15-13, 8-12.

Progressivi: 21-12, 39-34, 54-47, 62-59.

Usciti per 5 falli: Santantonio (Assisi); Pipitone (Pesaro)