I folignati della C4 battono Angelana al Migaghelli

I folignati della C4 violano il Migaghelli per 1-0 sulla formazione Angelana. Un inaspettato scivolone interno degli undici giallorossi frutto di un comportamento speculativo della C4 e di marce de settore avanzato più incisive.

di Lorenzo Capezzali

Il ko angelano lascia perplessi per come andavano le cose in giorni passati, buon gioco, affidamento tra reparti e tattica meticolosa degli uomini di mister Pierotti. Nel calcio non c’e’ regola fissa mai e per una domenica si puo’ anche abdicare.

Ma la tradizione del blasone angelano vorrebbe che questo disegno non accadesse! C4,dunque, corre come era nelle previsioni della vigilia avendo davanti Ellera e San Sisto veri mattatori del campionato a suon di vittorie. Son squadre belle a vedersi! Angelana 9 punti in classifica.