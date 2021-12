Chiama o scrivi in redazione

I primi due innesti di dicembre dell’Angelana

L’ASD Angelana 1930 comunica di aver effettuato le prime due operazioni di mercato della sessione invernale: sono attesi nelle prossime ore a Santa Maria l’attaccante Niko Bianconi, classe 1991 e il centrocampista Eric Battilana, classe 2000. Bianconi ha militato nella prima parte di stagione al Castiglione del Lago, peraltro segnando un gol ai suoi futuri compagni di squadra nella gara d’andata disputata il 29 agosto 2021, vinta per 3-1 dai lacustri.

Fonte Ufficio Stampa

ASD Angelana 1930

Originario di Città di Castello, vanta una presenza in Serie B con la maglia del Vicenza (stagione 2011-12), quattro campionati di Serie C con le maglie di Poggibonsi, Gavorrano, Savona e Lucchese ed è cresciuto nelle giovanili di Vicenza e Juventus. Nella passata stagione ha conquistato la promozione in D con la maglia della Sancataldese (Eccellenza siciliana).

Battilana è reduce da un’esperienza in Sardegna con la maglia del Guspini (Eccellenza) dopo che nella passata stagione ha militato prima nell’Avezzano, quindi per poche settimana al Real Giulianova (assieme all’attaccante giallorosso Campagnacci) e infine alla Marignanese Cattolica, con la quale è retrocesso dalla D (il club è stato poi ripescato in estate).

ASD Angelana 1930 Ufficio Stampa e Comunicazione

Sede Sociale: Stadio “Giuseppe Migaghelli”

Viale Maratona – 06088 – Santa Maria degli Angeli (PG)

Contatti: 075.8672294

Web: www.angelanacalcio1930.it

Facebook e Instagram: ASD Angelana 1930