Il derby umbro di C Gold va alla Valdiceppo Basket

Il derby umbro di C Gold va alla Valdiceppo Basket che passa al PalaSir 63-76. Solito copione per i ragazzi di coach Piazza, presenti nel match ma costretti a rincorrere fin dal primo quarto. Dall’altro lato una Valdiceppo che ha saputo amministrare una gara condotta dall’inizio riuscendo a contenere le reazione degli avversari che in più occasioni hanno provato a rientrare decisamente in partita.

Alla fine ne è uscita fuori una partita comunque giocata a viso aperto dalle due squadre davanti ad un buon pubblico di ambedue le squadre. Andamento del match costante dal punto di vista del punteggio, con gli ospiti sempre avanti, ma con la Virtus Assisi a distanza non troppo di sicurezza. Valdiceppo più precisa al tiro, Virtus Assisi anche non troppo fortunata. Dopo i primi tre quarti sullo stesso filone, nell’ultima frazione la Virtus ha anche avuto l’occasione per tornare sotto in maniera decisa nei minuti finali e riaprire il match.

Due ferri a canestro hanno però costretto i ragazzi di Piazza a subire i precisi contropiede degli avversari. Bene i fratelli Capezzali per i rossoblu con il solito Guido Provvidenza miglior realizzatore. In maglia ospite da segnalare Anastasi e Reimundo oltre a una prova di squadra corale comunque più convincente. Finisce 63-76, per la Virtus apparsa nel finale anche afflitta per una sconfitta che allunga la serie negativa, in una stagione davvero sfortunata.

Virtus Assisi – Valdiceppo Basket 63-76

Virtus Assisi: Santantonio 2, Provvidenza M. 2, Capezzali T. 16, Meccoli 8, Provvidenza G. 21, Zefi ne, Capezzali G. 10, Pagano ne, Ciancabilla 4. All. Piazza

Valdiceppo: Rosini ne, Anastasi 14, Spaziali 11, Rimolo ne, Meschini 5, Orlandi 7, Ambrosino 11, Casuscelli 9, Reimundo 12, Rath 7. All. Fioravanti

Parziali: 13-19, 22-26, 11-17, 17-14.

Progressivi: 13-19, 35-45, 46-62, 63-76.

Usciti per 5 falli: nessuno