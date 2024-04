Il Petrignano Calcio ritorna in promozione

di Mario Cicogna

Così grande forse mai…Una grande partita ieri, contro l’Atletico Gualdo Fossato: calcio qualità e calcio quantità nei gol, che ha sancito con due settimane di anticipo il ritorno in promozione del Petrignano. Carloni Francesco e Matteo Fausti (doppietta), attuale vice capocannoniere con 14 reti, hanno suggellato in maniera perentoria la sintesi di un campionato condotto sempre al comando, con la bontà delle idee di tre uomini chiave: Cavalagli Fabio (Presidente), Cerasa Rino (Direttore Sportivo), Ballarani Sandro (Allenatore), che hanno realizzato e offerto risultati e spettacolo al punto da far tornare in gran numero anche i tifosi. I prossimi due incontri in calendario, con il Superga 48 e con il Costano, saranno solo accademia, perché il Petrignano, con sette punti di vantaggio sull’Arna, la diretta inseguitrice che ieri ha perduto in casa contro il Bastia, si sente ed è ormai in Paradiso.