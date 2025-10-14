Il Petrignano Cross inaugura l’Adriatico Tour 2025

Oltre 170 atleti tra adrenalina, sport e campioni umbri

Sole splendente e adrenalina hanno caratterizzato la 15ª edizione del Petrignano Cross, evento che ha aperto ufficialmente l’Adriatico Cross Tour nella frazione di Petrignano, nel cuore del comune di Assisi. La manifestazione, organizzata con cura dall’Unione Ciclistica Petrignano, ha visto la partecipazione di oltre 170 atleti, tra agonisti e amatori, lungo un tracciato tecnico ma scorrevole affacciato sulla sponda sinistra del fiume Chiascio, che ha garantito uno spettacolo sportivo unico.

Secondo quanto riportato dalla fonte del comunicato dell’UC Petrignano, la gara rappresenta una tradizione consolidata, confermando l’impegno dell’associazione guidata dal presidente Orlando Ranucci e dal vice Marco Gorietti. La manifestazione, ormai punto di riferimento per il ciclismo regionale, non richiama solo concorrenti umbri, ma attrae campioni e appassionati da altre regioni, mantenendo viva una passione sportiva radicata sul territorio. In questa occasione, sono stati assegnati i titoli di Campione Regionale FCI Umbria e Campione Provinciale FCI Perugia, con l’unica eccezione delle categorie donne esordienti e allieve, i cui riconoscimenti verranno ufficializzati il 7 dicembre a Narni Scalo.

Il percorso, asciutto e veloce, ha offerto anche tratti tecnici davanti all’Hotel La Torretta, richiedendo agli atleti concentrazione e strategia. Tra i giovani, si sono distinti per abilità e determinazione Massimo Peretti, Davide Luciani, Ludovico Tudisco, Lorenzo Cesarini, Leonardo Scacciatelli, Beatrice Di Pardo, Giada Biondi, Flavio Mattoscio e molti altri, dimostrando quanto il Petrignano Cross sia un crocevia di talento e passione. La fonte dell’UC Petrignano sottolinea che ogni partecipante ha potuto misurarsi su un terreno che unisce sfida tecnica e ritmo veloce, offrendo a spettatori e appassionati momenti di grande adrenalina.

Tra le categorie amatoriali, spiccano i nomi di Ania Bocchini, Michael Menicacci, Leonardo Caracciolo, Lorenzo Cionna, Claudio Moronci, Maurizio Galli e Andrea Fonti, che hanno completato il quadro di una manifestazione partecipata e combattuta. All’evento hanno preso parte anche rappresentanti istituzionali e sportivi: Francesca Corazzi, Assessore ai lavori pubblici del Comune di Assisi, Roberto Cocchieri ed Ernelio Massarucci (Presidente e Vice Presidente FCI Umbria), Lino Secchi (Presidente Onorario FCI Marche), Walter Giombini e Renzo Pieri (handbike UC Petrignano), e Errica Paffarini del CSEN Umbria.

La fonte del comunicato UC Petrignano elenca i vincitori delle diverse categorie, confermando l’assegnazione dei titoli regionali e provinciali: tra i campioni regionali spiccano Filippo Battistelli (Esordienti 2° anno), Jacopo Conti (Allievi 1° anno), Vittorio Longari (Allievi 2° anno), Gianfilippo Spogli (Juniores) e Giulia Cozzari (Open donne), mentre nei Master si distinguono Michelangelo Pascolini, Simone Cesarini e Luca Agostinelli. La stessa attenzione è stata riservata ai titoli provinciali, replicando la lista dei vincitori di rilievo.

L’evento ha dimostrato ancora una volta come il Petrignano Cross non sia solo una gara, ma una vera e propria festa di sport, con un mix di competizione e socialità che valorizza il territorio e la comunità locale. La manifestazione ha confermato la crescita di questa disciplina in Umbria, capace di attrarre atleti di ogni età e livello, offrendo emozioni e spettacolo lungo ogni metro del tracciato, e consolidando la reputazione di Petrignano come punto di riferimento per il ciclismo nazionale. La fonte dell’UC Petrignano conclude evidenziando come questa edizione abbia saputo coniugare entusiasmo, organizzazione e partecipazione, aprendo nel migliore dei modi l’Adriatico Cross Tour 2025.