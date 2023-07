Innesti giovani per l’Angelana di Cotroneo

Negli ultimi si è concentrata soprattutto sui giovani l’ultima fase della campagna acquisti dell’Angelana, che ha perfezionato alcuni innesti nel reparto dei fuoriquota, pronti però a offrire da subito un valido contributo al tecnico Paolo Cotroneo. Che nella nuova avventura a Santa Maria degli Angeli ha voluto con se il difensore Leonardo Bocci (2003), che ha allenato nella passata stagione a Foligno, e che ha definito alla stregua di un rinforzo importantissimo per qualità tecniche e caratteriali, utile anche per completare il pacchetto dei difensori centrali. In mezzo al campo la grande novità è rappresentata dal ritorno in giallorosso di Andrea Vitaloni (2004), cresciuto nel settore giovanile angelano, poi passato nell’autunno del 2021 al Cannara e adesso pronto a fare ritorno alla casa base. Con l’Angelana Vitaloni aveva esordito proprio nel campionato di Eccellenza nel settembre del 2021, e adesso è pronto a vivere una nuova avventura con grandi motivazioni.

Un innesto di qualità in un centrocampo che si presenta ora al gran completo, con un buon mix di elementi giovani e profili un po’ più esperti. Infine è stato completato anche il reparto dei portieri: dalla Julia Spello è stato prelevato Matteo Rondoni (2004), che assieme al confermato Daniele Fantini (2005) andrà a comporre la triade di estremi difensori, dove ha già trovato posto Simone Battistelli al posto del partente Gianluca Buini e di Michelangelo Turrioni, che la società ha preferito mandare in prestito alla Vis Foligno, dove potrà avere maggiori possibilità di impiego e di crescita. Sia Rondoni che Fantini rappresentano due elementi di prospettiva, pronti a ritagliarsi uno spazio importante e a offrire il loro contributo, e saranno seguiti dal preparatore dei portiere Franco Checcarelli, riconfermato per il terzo anno nello staff giallorosso.