Karate, Campionato Europeo WKMO, per il Maestro Cipiciani è ancora oro!

Il 27 e 28 novembre si è svolto a Lignano Sabbiadoro il Campionato Europeo WKMO di karate. Per il team assisano Epyca-TKS sono partiti in 7: Antonio Brunetti, Alessandro Rudyshyn e Francesco Tardioli per la categoria 9-10 anni; Mattia Cipiciani ed Edoardo Italiano per la categoria 13-14 anni; Manuel Panunzi come cadetto e il Maestro Simone Cipiciani nei veterani.

da Simona Ricci

La competizione si è aperta con la specialità del kata, tra i più piccoli solo l’assisano Alessandro riesce a conquistare il podio con un’ottima esecuzione con cui si aggiudica la medaglia d’oro!

E’ la volta di Mattia ed Edoardo, entrambi riescono a passare la semifinale ed entrano nei primi 8 ma la seconda esecuzione di entrambi non è stata abbastanza convincente e non raggiungono il podio.

L’ultimo del team Epyca-TKS in gara nei kata è Manuel Panunzi che ottiene ottimi punteggi nelle prove e si guadagna la medaglia d’oro!

La domenica vede tutti i karateka impegnati nel kumite (combattimento), questa volta per i più piccoli c’è una doppietta: Alessandro Rudyshyn e Francesco Tardioli si aggiudicano il secondo posto nelle rispettive categorie di cinture.

Nessun risultato positivo nelle categorie intermedie per il team assisano finché non arriva la superba prestazione del Maestro Simone Cipiciani che anche in questa occasione non lascia troppo spazio ai suoi avversari e si porta nel gradino più alto del podio!

Anche in questo weekend ci sono state belle soddisfazioni per i tecnici Cipiciani e Ricci e lo stimolo a continuare il duro ma ripagato lavoro con i propri atleti!