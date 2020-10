Karate: Federico Belloni del gruppo TKS a Gaeta diventa IV dan

In questo fine settimana, il karateka agonista Federico Belloni del gruppo TKS, si è recato a Gaeta per mettersi di nuovo alla prova. Federico non si è fatto fermare dal momento poco tranquillo, ha preso tutte le sue competenze, tutta la sua volontà ed è andato ad affrontare l’esame per ottenere il IV dan (quarto grado della cintura nera). L’esame si è svolto in una bellissima sala dell’hotel Serapo di Gaeta, Federico davanti alla commissione

ha eseguito egregiamente tutte le specialità del suo stile goju-ryu. A termine esame al karateka è stato conferito il titolo di IV dan con tanto di complimenti da parte dell’intera commissione d’esame. Il maestro Simone Cipiciani, l’istruttrice Simona Ricci e lo staff della palestra Epyca si congratulano con l’atleta per l’ennesima dimostrazione di competenza sportiva e valore marziale.