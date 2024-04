KARATE: Una tre giorni di medagliati per il team assisano Epyca-TKS!

di Simone Ricci

Montecatini Terme ha ospitato dal 5 al 7 aprile, il Campionato Nazionale Preagonisti di Karate FESIK. L’evento ha avuto una durata di ben tre giorni dove si sono susseguite gare di kata, kumite, individuali e a squadre. La competizione ha visto una moltitudine di partecipanti, oltre 1500 iscrizioni individuali e 178 squadre. Il team assisano Epyca-TKS capitanato dal Maestro Cipiciani e l’istruttrice Ricci ha portato in gara 30 karateka e 10 squadre.

I karateka più piccoli, da 6 a 10 anni, hanno aperto le danze il venerdì, nella specialità del kata individuale, ed hanno ottenuto ben 8 piazzamenti su 13. I bambini a salire nel gradino più alto del podio sono stati Gabriel Olanda e Nicolò Elisei. Hanno ottenuto il secondo posto Filippo Meoli e Mia Bazzarelli; medaglia di bronzo invece per Elisa Beddini, Gabriele Ciambella, Hamza Ayari e Livia Roscini Vitali.

Anche il sabato si sono svolte le competizioni di kata individuale, questa volta per i ragazzi da 11 a 14 anni. Ottima la prestazione per i karateka assisani che si sono aggiudicati il titolo di campione nazionale nelle proprie categorie: Adele Proietti, Alessandro Rudyshyn, Antonio Brunetti, Mattia Pecci (classe 2009) e Stefano Radi. A seguire troviamo due medaglie argentate, quelle di Diego Elisei e Mattia Pecci (classe 2012). Raggiungono invece la terza posizione: Giada Elisei, Luca Dornescu, Maria Sofia Pirani, Matias Borsellini e Matteo Damiani.

Gli ottimi piazzamenti dei ragazzi del team Epyca-TKS hanno portato la società a riconfermarsi in vetta della classifica Rengokai del campionato nazionale 2024!

Nel pomeriggio di sabato i karateka assisani hanno indossato i guantini e si sono messi in gioco nelle categorie di kumite a squadre. Questa specialità non ha dato i risultati attesi dai coach, uniche note positive sono state le tre squadre che hanno ottenuto il terzo posto, così composte: Diego Elisei, Luca Dornescu, Matteo Damiani e Mattia Pecci (categoria maschile 11-12 anni); Adele Proietti, Chanel Ronca, Giada Elisei e Maria Sofia Pirani (categoria femminile 11-12 anni); Antonio Gabriel Selaru, Elisa Beddini, Hamza Ayari e Nicolò Elisei (categoria mista 9-10 anni).

Arriva così la domenica mattina dove 28 dei nostri karateka prendono parte alla competizione del kumite individuale. Partono subito i più piccoli in 6 tatami (aree di gara) differenti, i coach Simone Cipiciani, Simona Ricci e Federico Belloni si danno da fare per seguire tutti, molti alle prime esperienze di gara. L’agonista Mattia Cipiciani prepara gli altri, aiutandoli nel riscaldamento e nella preparazione ai combattimenti.

Da subito arrivano i primi risultati! Filippo Meoli, classe 2016, dopo l’argento del kata, supera un avversario dopo l’altro, e su una categoria da 25 sfidanti fermandosi solo in semifinale, ed è medaglia di bronzo per lui, al suo primo campionato fuori regione! Bellissima performance anche per Samuele Liguoro, classe 2015, che raggiunge senza indugi la finale di categoria, dove però non riesce a vincere l’ultimo incontro. Sale così nel secondo gradino del podio. Nella stessa categoria Gabriele Buzi, anche lui 2015, perde un incontro ma entra in coppa Italia, si concentra e si aggiudica i due successivi incontri ottenendo la medaglia d’oro!

Buon risultato anche per Livia Roscini Vitali che dopo una vittoria e una sconfitta entra in coppa Italia dove con altri due incontri riesce a raggiungere il secondo gradino del podio. Terzo posto in campionato per Gabriel Olanda, classe 2015 cintura verde, e Lorenzo Filippucci, classe 2015 cintura bianca, alla sua seconda gara fuori regione, in una categoria da ben 17 sfidanti.

Arriva a metà giornata un altro ottimo piazzamento, Mattia Pecci, classe 2012, si fa avanti con determinazione e concentrazione con un avversario dopo l’altro, in una categoria da 30 ragazzi. Con lo sguardo dritto a quello dell’avversario, senza mollare un secondo in nessun incontro si ferma però in finale, con un avversario tecnicamente molto preparato, ed è medaglia d’argento per lui!

Va molto bene anche la categoria con Antonio Brunetti, che seppure con pochi allenamenti alle spalle in questo inizio del 2024 per una serie di influenze e ricadute, riesce ad arrivare in semifinale, dove viene sconfitto, ottiene così un buon terzo posto.

Poco più tardi arriva il titolo di campione nazionale 2024 nel kumite per il team assisano, con Nicolò Elisei, classe 2014 cintura blu, che non da alcuno spazio agli avversari e si aggiudica l’oro!

Soddisfacente performance anche per Luca Dornescu, classe 2011 cintura marrone, che su ben 21 sfidanti raggiunge il terzo posto, fermandosi solo in semifinale con un 4-2 a favore del suo avversario.

Raggiunge la medaglia di bronzo anche Stefano Radi, classe 2010 cintura nera al suo ultimo campionato da preagonista.

Altri buoni piazzamenti in coppa Italia per: Alessandro Rudyshyn – medaglia d’oro; Adele Proietti e Alessandro Tisba – medaglie d’argento; Chanel Ronca, Elisa Beddini e Hamza Ayari – medaglie di bronzo.

Si conclude così una tre giorni intensa e carica di emozioni, sia per i giovani atleti che per i loro coach e maestri. Al termine, nella classifica società, altri due importanti piazzamenti per il team Epyca-TKS con il secondo posto in coppa Italia kumite e il secondo posto nella classifica generale di tutto il campionato!

I tecnici si congratulano con tutti i propri karateka, ringraziano vivamente i genitori per credere nel loro lavoro e nella passione che li unisce ai loro figli.