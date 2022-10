Search for: Search Button

La Chemiba Virtus Assisi parte bene: vittoria in trasferta sulla Sambenedettese 64-74

Buona la prima in C Gold 2022/2023 per la Chemiba Virtus Assisi di coach Gianmarco Piazza. Convincente la gara dei rossoblu, e primo bottino pieno stagionale in trasferta. Una vittoria che significa molto, perché partire bene è sempre importante.

IL MATCH

Partita subito vispa. Dopo cinque minuti del primo quarto di gioco Sambenedettese e Chemiba Virtus Assisi si equivalgono: 4-6, con i sei punti ospiti tutti di un super Meccoli. La Virtus prova subito l’allungo, Sambenedettese 6 e Virtus 14 a 2.30 dalla fine. Partenza convincente per la squadra di Piazza e primo quarto che si chiude così: Sambenedettese 10 e Virtus 19. Bene Alessandri.

Secondo quarto che va via sullo stesso filone del finale della prima frazione. La Samb prova a reagire, ma a cinque dal termine la Virtus è a +7: Sambenedettese 20 – Virtus 27. Giacomo Capezzali ben ispirato a mettere un segno importante sulla gara. Ora San Benedetto del Tronto trascina i suoi e i padroni di casa tornano sotto in maniera decisa: 28-32 a due minuti e mezzo dalla fine. I canestri del capitano Marco Provvidenza e due tiri dalla lunga del solito Meccoli riportano indietro la Sambenedettese. Fine terzo quarto Samb 33 – Virtus 44

Nel terzo quarto la Chemiba Virtus Assisi inizia ad amministrare:

Sambenedettese 43 e Virtus 51 a cinque dalla fine. Ora a segnare è la Virtus Assisi, con i padroni di casa che sbagliano di più: suona la terza sirena: Samb 48 – Virtus 55.

Ultima frazione in cui i ragazzi di coach Gianmarco Piazza danno dimostrazione di essere squadra quadrata ed esperta. Primi minuti in cui la Samb ci prova, ma a cinque dal termine è 55-69 con un margine di sicurezza ospite. Ancora sugli scudi Meccoli e Giacomo Capezzali. La Virtus riesce così a portare a casa il bottino pieno dopo un’ultima frazione di gioco vigile e di amministrazione del match in maniera matura: finisce 64-74, buona la prima in trasferta.

Infoservice Sambenedettese – Chemiba Virtus Assisi 64-74

Sambenedettese: Acciarri 1, Caloia, Llukacej 16, Maiorana Liga Al., Maiorana Liga An., Mittica 12, Obletter 10, Rota 11, Scarpone 6, Tongue 6, Veronesi 2, Marino. All. Roncarolo

Assisi: Capezzali G. 15, Santantonio, Alessandri 12, Provvidenza G. 3, Provvidenza M. 9, Capezzali T. 1, Meccoli 20, Peychinov 14, Iovene ne, Landrini ne, Pagano ne, Ciancabilla. All. Piazza

Parziali: 10-19, 23-25, 15-11, 16-19.

Progressivi: 10-19, 33-44, 48-55, 64-74.

Usciti per 5 falli: Rota e Veronesi (Sambenedettese)