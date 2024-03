La “Tirreno-Adriatico” Petrignano e Torchiagina. Modifiche al traffico

La “Tirreno-Adriatico” Petrignano e Torchiagina. Modifiche al trafficoù

Domani, 6 marzo, passerà per alcune strade comunali, per la precisione a Petrignano e Torchiagina, la terza tappa della corsa ciclistica internazionale per professionisti denominata “Tirreno Adriatico” per cui si rendono necessari dei cambiamenti della viabilità.

Dalle 8 fino al termine della manifestazione è istituito il divieto di sosta in piazza Piazza Luigi Masi, Piazza San Pietro e in ogni slargo o area di sosta laterale a Via Indipendenza, Via Eugubina e Via Adelmo Canini.

Sempre domani viene sospesa la circolazione dalle 13.45 alle 15.30 per il transito della corsa ciclistica nelle stesse vie dove è istituito il divieto di sosta.

In occasione della importante manifestazione sportiva, il sindaco Stefania Proietti con un’ordinanza ha disposto la sospensione dell’attività didattica dalle 12.30 per la scuola primaria Luigi Masi e per la scuola secondaria di primo grado Francesco Pennacchi, entrambi istituti di Petrignano.