La Virtus Assisi cade di nuovo in casa nello scontro diretto contro il Tolentino

La Virtus Assisi, senza Santantonio indisponibile, cade nuovamente contro il Tolentino fra le mura amiche in una gara alla vigilia importante per il suo campionato. Una Virtus in partita nel primo quarto che ha giocato a viso aperto contro una squadra avversaria volenterosa.

Virtus che chiudeva sopra di un punto la prima frazione. Poi, un po’ come spesso purtroppo sta accadendo in questa stagione, per i ragazzi di Piazza il secondo quarto è quasi fatale: gli ospiti accelerano e vanno a segno con maggiore continuità aprendo un margine importante a livello di punteggio e ai fini del match. Al rientro dalla pausa lunga, i ragazzi di Piazza provano a reagire ma l’urto che Tolentino porta nella gara è importante e gli ospiti vanno via decisi e scavano un solco che ai fini della partita si dimostrerà poi impossibile da colmare per la Virtus Assisi.

Una Virtus che nell’ultima frazione questa volta reagisce ma i punti da recuperare saranno davvero troppi. Ennesima caduta in casa in un turno infrasettimanale e contro una diretta concorrente. Non bastano i punti in doppia cifra di Guido Provvidenza, Ouro Bagna e Genjac. Serve una vera svolta per girare a metà annata in una condizione migliore al fine di salvare una stagione che si è fatta complicata. Finale 67-75, vince Tolentino.

Virtus Assisi – Basket Tolentino 67-75

Assisi: Pagano ne, Bugionovo 6, Provvidenza M. 2, Anastasi J. 4, Provvidenza G. 17, Ouro Bagna 14, Genjac 16, Razzi 2, Zefi ne, Anastasi F. 6, Marroni ne, Ciancabilla ne. All. Piazza

Tolentino: Ruggiero 24, Cobanaj 4, Malloni ne, Vissani 11, Olocco 17, Fucili 10, Gismondi, Mazzoleni 5, Raponi 4, Taborro ne. All. Campetella

Parziali: 19-18, 10-26, 13-18, 25-13.

Progressivi: 19-18, 29-44, 42-62, 67-75.

Usciti per 5 falli: Anastasi J. (Assisi); Vissani (Tolentino)