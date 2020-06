Chiama o scrivi in redazione

La Virtus Assisi ha ripreso le attività, ripartita ufficialmente la stagione

Pronti, ri-partenza, via! È ripartita ufficialmente la stagione della Virtus Assisi. Agli ordini del responsabile tecnico Gianmarco Piazza, allenatore della prima squadra rossoblù, i ragazzi del settore giovanile e alcuni giocatori fra i senior, hanno svolto lunedì 8 giugno il primo allenamento presso le palestre del territorio in uso alla società.

Protocollo Covid-19 attuato appieno e tutti in campo per riassaporare il parquet divertendosi con la palla a spicchi e praticando lo sport più amato: il basket. Virtus Assisi che come tante altre società del territorio aveva visto interrompere la propria attività agonistica con l’inizio della pandemia. Poi allenamenti a casa, videoconferenze, tanta nostalgia.

Ora un nuovo inizio agli ordini degli allenatori e degli istruttori del preparato settore tecnico societario, fatto di divertimento e stare insieme, certamente nel pieno rispetto delle norme in vigore e di regole ferree, ma necessarie per il sano svolgimento dello sport in questo momento di ripartenza.

Un nuovo pronti-via con tante famiglie presenti ad accompagnare i propri ragazzi, che fa ben sperare per il futuro, per una società pronta ed organizzata per continuare a crescere e confermarsi ai livelli di sempre.