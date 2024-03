La Virtus Assisi non si ferma più è grande vittoria su Urbania

Ancora una grande Virtus Assisi, ancora una partita bella e avvincente vinta dai ragazzi rossoblu di coach Gianmarco Piazza. E ancora un buon basket al PalaSir di Santa Maria degli Angeli in una gara di livello. E soprattutto ancora 2 punti per la classifica della Virtus Assisi guadagnati contro un’Urbania mai doma: 75-72, pubblico divertito ed entusiasta per una squadra assisiate che in questo girone di ritorno disputa ogni gara al massimo con ottimi e positivi risultati.

IL MATCH Le squadre entrano un po’ contratte e si segna poco. 6-6 dopo 5 minuti. Partita equilibrata, ospiti che spingono. La Virtus regge e tiene il campo. Fine primo quarto Virtus 15 Urbania 14. Urbania parte meglio nella seconda frazione e si porta avanti, ma la Virtus reagisce e accorcia le distanze: Virtus 22 Urbania 24 a 5 dalla fine. Urbania gioca in maniera decisa, prova ancora l’allungo e chiude avanti di 5. Virtus 34 Urbania 39 alla pausa lunga.

Coach Piazza schiarisce le idee ai suoi negli spogliatoi. La Virtus così parte forte e dopo 4 minuti si porta avanti: Virtus 43 Urbania 41. Ora Assisi è la solita squadra, gioca bene e prova ad allungare: 52 a 45 a tre minuti dalla fine. Ma la partita è bella e l’avversario c’è. Urbania infatti non ci sta e si riporta ancora sotto. Fine terzo quarto: Virtus 56 Urbania 53.

La partita si gioca punto a punto ed è equilibrata. Ultima frazione avvincente e pubblico che si diverte. Virtus 64 Urbania 58 a 5 dalla fine. Urbania non ci sta mai e lotta fino alla fine, ma la Chemiba Virtus Assisi resiste e la porta a casa come ormai da tempo accade, con forza, determinazione e voglia di vincere, trascinata da una prestazione di squadra importante. Finale Virtus 75 Urbania 72, la Virtus Assisi non si ferma più.

Virtus Assisi – Pallacanestro Urbania 75-72

Virtus Assisi: Santantonio 3, Pagano ne, Bugionovo 14, Provvidenza M., Anastasi J. 9, Provvidenza G. 12, Ouro Bagna 21, Genjac 6, Razzi, Zefi ne, Anastasi F. 10, Ciancabilla ne. All. Piazza

Urbania: Lulaj L. 6, Baldassarri 5, Dominguez, Campana 7, Di Coste 17, Altieri 12, Galavotti ne, Campos 8, Diana 8, Matteucci 9, Tancini ne. All. Dutto

Parziali: 15-14, 19-25, 22-14, 19-19.

Progressivi: 15-14, 34-39, 56-53, 75-72.

Usciti per 5 falli: Lulaj L., Campos e Matteucci (Urbania)