La Virtus Assisi non si ferma più e vince anche a Mosciano

La Virtus Assisi non si ferma più. Nello scontro diretto in Abruzzo contro l’Olimpia Mosciano, la Virtus vince 67-81 e – nuovamente – convince, dopo il derby vinto sulla capolista Gubbio la scorsa settimana e si porta momentaneamente al vertice della classifica in coabitazione.

A Mosciano il copione dei ragazzi di Piazza non cambia. Partita dominata dall’inizio alla fine sempre avanti nel punteggio con una prova corale di squadra importante sia in fase difensiva che offensiva. Piazza che giostra quasi tutto l’intero roster a sua disposizione e trova nei suoi ragazzi una gara al limite della perfezione.

Una Virtus Assisi sempre più in crescita che va a vincere su un campo difficile contro una diretta concorrente in uno scontro di alta classifica. Alla fine del match Di Coste solito top scorrer per i rossoblù, con le ottime prove di Bugionovo e Lucarelli.

Importante l’approccio alla gara subito positivo come avviene ormai praticamente sempre, bene il solito Tosti e un Bazani ancora in crescita. Come già sottolineato nel complesso una prova corale importante di tutta la squadra, con protagonisti anche i giovani della rosa. Virtus Assisi a 12 punti in classifica 3 a gonfie vele, che non ferma la propria corsa e pensa già alla prossima.

Olimpia Mosciano – Virtus Assisi 67-81

Olimpia Mosciano: Valentini 5, Di Diomede 18, Cicchetti 8, Stankovic 11, Nardi ne, Caccioni ne, Thiam, Pomponi ne, Fasciocco 11, Greitans 14, Zanier ne, Rita.

Virtus Assisi: Santantonio 2, Berti 1, Bugionovo 16, Lucarelli 15, Chioccioni 2, Provvidenza 8, Tosti 10, Di Coste 17, Falcinelli ne, Bazani 10. All. Piazza

Parziali: 14-23, 24-21, 10-20, 19-17

Progressivi: 14-23, 38-44, 48-64, 67-81