L’Angelana B under 14 conquista la seconda vittoria consecutiva

ANGELANA B – GUALDO CASACASTALDA 7-2

ANGELANA: Donati (12’ st Listini), Abbati (1’ st Betti), Cianetti (12’ st Dervishi), Tiradossi, Esposito S., Moccaldo, Spoletini (18’ st Miftaraj), Aristei (18’ st Grozavu), Santevecchi, Stroe, Ripi (1’ st Esposito F.). All.: Tartaro.

MARCATORI: Stroe (2), Spoletini, Tiradossi, Dervishi, Aristei, Esposito F.

È un altro pomeriggio di festa per i ragazzi dell’Under 14 di Diego Tartaro: approfittando del turno di riposo dell’altra formazione giallorossa, impegnata nel girone C, al “Migaghelli” l’Angelana B conquista la seconda vittoria consecutiva, per giunta con una formazione interamente composta da ragazzi classe 2008. Una bella soddisfazione in una giornata nella quale tutti riescono a esprimersi al meglio delle loro possibilità, per giunta contro in Gualdo Casacastalda che non ha affatto regalato nulla, giocandosela fino ai minuti finali. Decisiva la doppietta di Stroe, ma di grande impatto anche le prove del solito Moccaldo (colonna della squadra), di Spoletini, che ha trovato il primo gol stagionale, così come di chi è subentrato nella ripresa, vedi Dervishi che stampa un gran gol prendendosi i meritati applausi dei presenti. A segno nella ripresa anche Aristei e Francesco Esposito per un 7-2 che dimostra che se messi nelle giuste condizioni anche i ragazzi di Tartaro possono prendersi le loro belle soddisfazioni.

CLASSIFICA

dopo 4/22 giornate: V.A. Sansepolcro 10, Trestina 9, Pontevalleceppi 7, Perugia 7, Colombella PG Nord 6, Fontanelle 6, Angelana 6, Virtus Sangiustino 3, Gualdo Casacastalda 1, Umbertide Agape 0, Atletico Gubbio 0.