L’Angelana cala un poker di conferme tra gli under

L’ASD Angelana 1930 sta completando in questi giorni l’organico da consegnare a mister Paolo Cotroneo in vista del via ufficiale della nuova stagione, previsto per fine luglio. E nei giorni scorsi dalle parti del “Migaghelli” c’è stato modo di perfezionare le ultime operazioni legate ai giocatori della rosa confermati, con particolare attenzione rivolta al settore degli Under.

Faranno ancora parte della rosa giallorossa cinque protagonisti della passata stagione, con maggiori responsabilità e con una voglia sempre maggiore di mettersi in mostra: il direttore sportivo Giancarlo Mancinelli e il direttore generale Loris Gervasi hanno perfezionato le conferme del centrocampista Leonardo Barili (2003), del centrocampista Valerio Fermi (2004), dell’attaccante Alessandro Lo Gelfo (2005), del centrocampista Lorenzo Sforna (2004) e dell’esterno Francesco Vercillo (2003).

I cinque ragazzi faranno parte integrante della rosa della prima squadra, aumentando il ventaglio di scelte a disposizione di mister Cotroneo. Nei prossimi giorni la dirigenza angelana completerà le ultime operazioni in entrata e in uscita, così da predisporre ogni singola casella in vista del via della nuova stagione. A tutti i giovani giallorossi che proseguiranno la loro avventura al “Migaghelli”, la cui storia parte da lontano con i trascorsi nel settore giovanile, la società rivolge un caloroso in bocca al lupo, sicura che non mancherà modo per conseguire risultati importanti dentro e fuori dal campo.