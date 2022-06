L’ASD Petrignano non perde tempo e invita i calciatori al Summer Stage

L’ASD Petrignano non perde tempo e pensa già alla prossima stagione. Per il giorno 8 giugno, alle ore 16 presso il Campo Sportivo “Francesco Cicogna“, la società ha deciso di organizzare un “Summer Stage” per i calciatori delle annate che vanno dal 2004 al 2007. L’obiettivo è quello di porre solide basi per la stagione sportiva che verrà, approcciandosi preventivamente con i ragazzi che andranno a comporre il prossimo anno il settore giovanile – e non solo.

Nelle prossime settimane lo stage sarà poi riproposto con la stessa formula per tutti gli altri atleti. E lo sarà anche per chi si avvicina per la prima volta a questo sport, cercando di ottenere il maggior numero possibile di feedback, così da poter anticipatamente evidenziare eventuali punti critici o dubbi.

Nuovo responsabile tecnico Piergiorgio Sirci

Questa sarà anche l’occasione per presentare il nuovo responsabile tecnico Piergiorgio Sirci, professionista che negli scorsi anni ha lavorato, tra le altre, anche per la società sportiva San Sisto.

L’evento avrà inizio alle ore 16.

Siti web e contatti:

Facebook: https://www.facebook.com/asdpetrignano

Instagram: https://www.instagram.com/asd_petrignano/

Numero Telefonico Segreteria ASD Petrignano: +39 3396446967