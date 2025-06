Le stelle del calcio al Gran Galà Umbro il 3 giugno

Premi, ospiti d’onore e Top 11 dilettanti ad Assisi

Le stelle del calcio – ll Gran Galà del Calcio Umbro 2025 si svolgerà martedì 3 giugno alle ore 21 presso il ristorante “La Locanda del Cardinale” in piazza del Vescovado ad Assisi. L’evento, promosso da Golden Marketing, è curato dai giornalisti Massimo Boccucci e Antonio Palazzetti, in collaborazione con l’associazione “Insieme a Riccardo per i giovani e per Gubbio”. Il galà gode del patrocinio di Figc-Lega Nazionale Dilettanti, Coni Umbria, Comitato Regionale Umbro della LND, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Assisi e Comune di Terni.

A presentare la serata sarà il giornalista Giacomo Marinelli Andreoli, durante la quale verranno assegnati numerosi riconoscimenti a calciatori, tecnici e dirigenti legati al calcio umbro, in particolare delle categorie Serie D, Eccellenza e Promozione. I protagonisti delle squadre umbre verranno selezionati per comporre la Top 11 stagionale, da cui emergerà il giocatore simbolo dell’anno. Saranno inoltre premiati il miglior allenatore e il miglior arbitro della stagione.

Le stelle del calcio

Tra gli ospiti di spicco che riceveranno un riconoscimento personale figurano nomi noti del calcio nazionale. Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Genoa, sarà tra i premiati per la sua lunga carriera. Riconoscimento anche per Gianni De Biasi, allenatore che ha guidato, tra le altre, le nazionali di Albania e Azerbaigian. Sarà omaggiato Marco Schenardi, ex centrocampista professionista e attualmente assessore allo Sport del Comune di Terni. Sarà presente anche Daniel Ciofani, ex attaccante che oggi si occupa del settore giovanile della Cremonese.

Riceverà un premio anche Riccardo Vialli, impegnato in progetti che mantengono vivo il ricordo dello zio Gianluca Vialli, storico attaccante della nazionale e di club come Sampdoria, Juventus e Chelsea. Un altro riconoscimento speciale sarà attribuito al giornalista sportivo Marco Nosotti, volto noto di Sky Sport, al quale verrà consegnato il Premio “Angelo Marinangeli”.

Nel corso della manifestazione verranno inoltre assegnati i premi speciali “Umbria nel Cuore”, “Assisi nel Cuore”, “Ernesto Bronzetti”, “Giancarlo Brugnoni”, oltre al Premio Speciale Gran Galà del Calcio Umbro 2025.

Tra le autorità istituzionali presenti, è prevista la partecipazione del presidente del Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti, Luigi Repace, della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e del presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti.

Le stelle del calcio

Il Gran Galà del Calcio Umbro rappresenta ormai un appuntamento annuale di rilievo nel panorama sportivo della regione, offrendo un momento di celebrazione per l’impegno e i risultati ottenuti dalle realtà dilettantistiche umbre. La serata del 3 giugno si preannuncia come una vetrina importante per atleti, tecnici e dirigenti, ma anche un’occasione per rendere omaggio a figure che hanno segnato la storia del calcio italiano.

Il format della manifestazione prevede una cena di gala durante la quale saranno annunciati i vincitori dei premi. I nomi dei giocatori inseriti nella Top 11 delle tre categorie dilettantistiche saranno comunicati in diretta e uno di essi sarà designato come miglior calciatore della stagione. Il riconoscimento al miglior allenatore e al miglior arbitro completerà il quadro dei premi sportivi.

L’evento mantiene viva anche la memoria di figure significative del territorio e del calcio nazionale attraverso i premi commemorativi. Il Premio “Ernesto Bronzetti”, ad esempio, è dedicato al noto agente FIFA di origini umbre, mentre il Premio “Giancarlo Brugnoni” celebra la figura dell’ex dirigente sportivo e amministratore locale. Il Premio “Angelo Marinangeli”, invece, ricorda lo storico giornalista sportivo umbro.

Il coinvolgimento dell’associazione “Insieme a Riccardo per i giovani e per Gubbio” conferisce alla serata anche un valore sociale, sottolineando il ruolo dello sport come strumento educativo e inclusivo. La manifestazione, pur concentrandosi su riconoscimenti legati al calcio, intende anche valorizzare l’impegno civile e culturale di chi opera nel territorio.

Con l’edizione 2025, il Gran Galà conferma il suo format articolato in momenti celebrativi, premiazioni e ospiti d’eccezione, rappresentando una delle iniziative più significative dedicate al calcio dilettantistico in Umbria. La presenza di personalità note a livello nazionale contribuisce ad ampliare la risonanza dell’iniziativa, che si distingue per la capacità di coniugare sport, memoria e valorizzazione territoriale.

La location scelta, il ristorante “La Locanda del Cardinale” in Assisi, conferisce ulteriore prestigio all’evento, inserendolo in un contesto storico e culturale di rilievo. La data del 3 giugno 2025 segnerà quindi un nuovo capitolo per una manifestazione che unisce il calcio professionistico e dilettantistico, la memoria e l’attualità, le istituzioni e la passione sportiva.