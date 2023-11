Lorenzo Lotti trionfa nella prima edizione della San Francesco Marathon

La prima edizione della San Francesco Marathon, tenutasi a Assisi, ha visto la vittoria di Lorenzo Lotti. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, così come riporta il messaggero Umbria, centinaia di podisti hanno preso il via da Assisi e hanno attraversato le Terre di San Francesco, per poi concludere la gara davanti alla spettacolare Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Lorenzo Lotti, un noto ultramaratoneta dell’Asd Berunners, ha vinto la maratona completando i 42 chilometri in 2 ore, 36 minuti e 54 secondi. Al secondo posto si è classificato Federico Furiani della TX Fitness, che ha terminato la gara in 2 ore, 39 minuti e 6 secondi, seguito da Evgenii Glyva dell’Asd Filippide/Avis C.Lago, che ha concluso in 2 ore, 47 minuti e 8 secondi.

Nella gara femminile, Federica Moroni del G.S. Gabbi è stata la prima a tagliare il traguardo, completando la maratona in 2 ore 55 minuti e 35 secondi. Le è seguita Paola Salvatori dell’Us. Roma 83, che ha terminato in 2 ore 57 minuti e 30 secondi, e Cristina Mercuri dell’Atletica Winner Foligno, che ha concluso la gara in 3 ore, 12 minuti e 34 secondi.

La San Francesco Marathon non è stata solo un evento sportivo, ma anche un momento di grande spiritualità. Papa Francesco ha inviato un messaggio di benedizione, esprimendo il desiderio che l’evento possa promuovere i valori umani, cristiani e francescani. Il vescovo Domenico Sorrentino ha letto il messaggio del Pontefice e ha lanciato una preghiera di pace dalla piazza della Basilica Inferiore.