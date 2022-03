Maratona di Roma 2022, Assisi Runner, Fabio Desantis chiude la maratona in 3° 16′ 17”

In una splendida giornata tra i 5.484 arrivati anche una folta rappresentanza di Atleti di Assisi Runners. Su tutti si è imposto un ottimo Fabio Desantis che chiude la maratona in 3° 16′ 17” davanti a Sabino Bosco e Domenico Raschellà che nonostante i crampi finali riesce a completare con un ottimo tempo. Maratona n. 210 per l’inossidabile Stefano Volpi e da segnalare gli ottimi debutti sulla distanza per Ivano Magrini, Francesco Nizi, Ignazio Alessi, Roberto Balestrini, Eleonora Grassi e Federico Calzolari. Appuntamento a domenica prossima con la Maratona di Milano, sempre con il messaggio di pace che la città di Assisi può e deve portare.

Fabio Desantis 3° 16′ 17” Sabino Bosco 3° 16′ 18” Domenico Raschellà 3° 24′ Stefano Volpi 3° 27′ Michele Salari 3° 46′ Francesca Zubboli 3° 58′ Ivano Magrini 4° 00′ Romina Lancetti 4° 05′ Roberto Marzolesi 4° 08′ Francesco Nizi 4° 16′ Gianmarco Carpanacci 4°21′ Ignazio Alessi 4° 22′ Roberto Balestrini 4° 27′ Stefania Ciavaglia 4°38′ Stefania Carloni 4°43′ Eleonora Grassi 4°43′ Federico Calzolari 5°40′

classifiche complete nel link: