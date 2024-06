Michele Ricciolini si unisce all’ASD Assisi Calcio 2023

Michele Ricciolini – L’ASD Assisi Calcio 2023, un club di calcio di grande prestigio, ha recentemente fatto un annuncio significativo. Il Direttore Sportivo del club, Loris Gervasi, ha confermato l’ingaggio di un nuovo giocatore, Michele Ricciolini. Nato nel 1998, Ricciolini ha un curriculum impressionante, avendo giocato per diverse squadre nel territorio locale.

Tra le squadre per cui ha giocato, figurano San Venanzo, Assisi Subasio, Cannara e Angelana. Questa vasta esperienza ha permesso a Ricciolini di sviluppare le sue abilità e di dimostrare la sua versatilità come calciatore. Ora, si unisce all’ASD Assisi Calcio 2023, portando con sé la sua ricchezza di esperienza e la sua passione per il gioco.

L’ingaggio di Ricciolini è visto come un grande passo avanti per l’ASD Assisi Calcio 2023. Con la sua esperienza e il suo talento, Ricciolini è destinato a diventare un asset prezioso per la squadra. Sotto la guida di Gervasi, si prevede che Ricciolini contribuirà in modo significativo al successo futuro del club.

In conclusione, l’ingaggio di Michele Ricciolini da parte dell’ASD Assisi Calcio 2023 è un’ottima notizia per il club e i suoi tifosi. Con la sua esperienza e le sue abilità, Ricciolini è pronto a fare la differenza nel campo di gioco. Non vediamo l’ora di vedere cosa porterà alla squadra nelle prossime stagioni.