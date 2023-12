Modifiche alla viabilità per la gara de l’Invernalissima 2023

Modifiche alla viabilità – La città di Assisi si prepara per l’annuale gara podistica “Invernalissima 2023”, che si svolgerà domenica prossima, 17 dicembre. L’evento, che avrà inizio alle 9 e si concluderà alle 12.30, comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità locale.

Per garantire lo svolgimento sicuro e regolare della manifestazione, sarà necessario sospendere la circolazione stradale durante il passaggio degli atleti in diverse aree, tra cui Santa Maria degli Angeli, Rivotorto e Assisi. In particolare, il traffico sarà interrotto in numerose vie, tra cui Via San Costanzo, Via Ermini, Via Becchetti, Piazza Garibaldi, Via Protomartiri Francescani, Via Patrono d’Italia, Via Carducci, Piazza D. Alighieri, Via G. D’Annunzio, Via S. M. Maddalena, Via Sacro Tugurio, Via della Regola Francescana, Chiesa di San Giovannuccio, Via Francesca, Via Goethe, Via G. Borsi, Via H. A. Taine, Via Francesca, Villa Gualdi, Via Ospedale delle Pareti, Via Isola Romana, Via Tescio, Via Ponte Rosso, Via Ermini e Via San Costanzo.

Per quanto riguarda gli itinerari alternativi, si consiglia ai veicoli provenienti dalla strada 75 Centrale Umbra da Perugia in direzione Assisi di prendere l’uscita per Ospedalicchio, Bastia Umbra Via Campiglione e Rivotorto tra le ore 9 e le 12. Per i veicoli provenienti da Foligno, si consiglia l’uscita per Viole.

L’Invernalissima 2023 rappresenta un importante evento sportivo per la comunità di Assisi e i suoi dintorni. Nonostante le necessarie modifiche alla viabilità, l’evento promette di essere un’esperienza emozionante e coinvolgente per tutti i partecipanti. Ricordiamo a tutti di pianificare i propri spostamenti in anticipo e di rispettare le indicazioni stradali temporanee. Buona gara a tutti i partecipanti!