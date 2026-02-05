Nuoto scolastico: Assisi potenzia le lezioni per 120 alunni

Lo sport unisce gli studenti di Santa Maria degli Angeli

La promozione della salute e della disciplina sportiva entra ufficialmente nel programma didattico delle scuole del territorio. Nella mattinata di oggi, i vertici dell’amministrazione comunale hanno effettuato un sopralluogo istituzionale presso il complesso natatorio di Santa Maria degli Angeli, gestito dalla società Azzurra Piscine. L’obiettivo della visita era monitorare l’andamento del percorso formativo dedicato alle attività acquatiche, che vede protagonisti circa 120 giovani iscritti alle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo Assisi 2.

Un investimento per la crescita motoria e la sicurezza

L’iniziativa si configura come un’estensione pratica delle lezioni di educazione fisica, strutturata su un ciclo di otto appuntamenti. Il Comune di Assisi ha scelto di investire concretamente nel progetto facendosi carico del servizio di trasporto, garantendo così a tutti gli alunni la possibilità di raggiungere l’impianto durante le ore scolastiche senza oneri logistici per le famiglie. Secondo i responsabili della struttura, questo primo approccio guidato con l’acqua è cruciale non solo per il potenziamento delle abilità motorie, ma anche per fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per muoversi in sicurezza, imparando a gestire l’emotività e l’eventuale timore delle profondità.

Dalla formazione scolastica ai traguardi dell’agonismo

Il valore del progetto risiede nella capacità di trasformare l’obbligo scolastico in un’opportunità di scoperta personale. Spesso, il contatto con la vasca durante l’adolescenza funge da catalizzatore per carriere sportive durature o per il semplice mantenimento di uno stile di vita attivo. Durante la permanenza presso l’impianto, le autorità hanno avuto modo di confrontarsi con gli istruttori di Azzurra Piscine, i quali hanno evidenziato come il nuoto favorisca la socializzazione e il rispetto delle regole in un contesto differente dall’aula tradizionale.

L’esempio d’eccellenza della campionessa Lucrezia Mancini

A dare ulteriore lustro alla giornata è stata la presenza di Lucrezia Mancini, diciassettenne di Foligno e orgoglio del nuoto regionale. L’atleta, tesserata con lo Spoleto Nuoto e attuale detentrice del record italiano cadette nei 200 metri rana, ha rappresentato una testimonianza vivente dei traguardi raggiungibili con dedizione e sacrificio. La sua figura ha funto da stimolo per gli studenti presenti, dimostrando come la passione nata tra le corsie di una piscina possa trasformarsi in un percorso d’eccellenza a livello nazionale, partendo proprio dalle basi acquisite durante gli anni della scuola.