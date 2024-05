Ottima partenza nell’ultimo atto dei playout: la Virtus Assisi batte Tolentino

La Virtus Assisi parte con il piede giusto nell’ultimo atto dei playout e batte in maniera convincente al PalaSir di Santa Maria degli Angeli il Basket Tolentino con il punteggio di 74-56. Una vittoria larga per i ragazzi di Piazza decisi fin da subito a chiudere la partita. Partenza buona della Virtus Assisi per un punteggio che nel primo quarto, pur vedendo i padroni di casa avanti, lascia la partita in equilibrio. Lo strappo importante dei rossoblu arriva nel secondo quarto di gioco quando i ragazzi di Piazza mettono a segno un buon parziale.

Al rientro dalla pausa lunga, con un discreto margine, la squadra di Piazza amministra trascinata anche da un Guido Provvidenza in serata che va a canestro con continuità. Bene anche Bugionovo in regia con la squadra che gira bene e Genjac in doppia cifra a referto. Buona la Virtus Assisi con una prova corale di carattere e di ottima intensità. Ultimo quarto in cui gli ospiti cedono il passo con la Virtus Assisi che mette a segno una prima importante vittoria della serie. Finale 74-56, serie sull’1-0 ed ora la seconda gara sempre ad Assisi.

Virtus Assisi – Basket Tolentino 74-56

Assisi: Santantonio 4, Pagano ne, Bugionovo 11, Provvidenza M. 4, Anastasi J., Provvidenza G. 23, Ouro Bagna 7, Genjac 12, Razzi 4, Zefi ne, Anastasi F. 9, Ciancabilla ne. All. Piazza

Tolentino: Farroni ne, Cobanaj 2, Malloni 2, Vissani 6, Conti 11, Olocco 12, Fucili 4, Pelliccioni, Gismondi, Mazzoleni 10, Raponi 9, Taborro. All. Calabrese

Parziali: 22-20, 17-8, 19-20, 16-8.

Progressivi: 22-20, 39-28, 58-48, 74-56.

Usciti per 5 falli: nessuno