Pari patta tra Angelana e Lama per 1-1

Di Lorenzo Capezzali

Pari patta tra Angelana e Lama per 1-1 a firma di Vent’anni e Bartolucci. Tutto nel secondo tempo con i locali a rincorrere dopo la zampata di Bartolucci per gli ospiti. Inaspettatamente in avanti il Lama pensava di farla franca ed invece i giallorossi imparavano con Vent’anni, 46’st. Una gara motivata dal risultato grande in vista di altri impegni che di ritengo tecnicamente interessanti e punto di riferimento per un futuro più roseo. L’Angelana ha l’obbligo di accelerare per non rendere il progetto secondario del suo campionato. Contro il Lama avrebbe dovuto vincere per fugare dubbi, l’Angelana. Ma il calcio vive dell’imponderabile da sempre, anche qualche volta!