Parte con una sconfitta nel derby a Perugia il campionato della Virtus Assisi

Parte con una sconfitta nel derby a Perugia la stagione della Virtus Assisi nel nuovo campionato di Serie C 2023/2024. Una partita tutta in salita per i ragazzi di coach Piazza che hanno tentato la rimonta nel finale, ma quando era ormai troppo tardi.

Dopo una partenza più equilibrata, la Virtus Assisi ha pagato un secondo quarto giocato sotto alle proprie potenzialità, dove gli ospiti hanno realizzato davvero pochissimo. Poi la reazione nell’ultima frazione, con i padroni di casa alle corde e una Virtus Assisi veemente e di rincorsa che cercava di rientrare.

Alla fine però la squadra rossoblu non è riuscita nell’aggancio visti i troppi punti persi in corsa, diverse le occasioni per avvicinare ancora di più il Perugia Basket, non sfruttate anche vista la foga di raddrizzare tutto in così breve tempo.

Un inizio di campionato non troppo esaltante insomma, per una squadra comunque nuova e che ha sbattuto nell’urto certamente inaspettato al cospetto di una compagine organizzata. La reazione dei ragazzi della Virtus Assisi lascia ben sperare, certo è che così non si potrà più approcciare nei futuri match di un campionato che si prospetta duro ed equilibrato.

Perugia Basket – Virtus Assisi 61-54

Perugia: Pennicchi 15, Lupattelli 1, Marconi 8, Ragni ne, Righetti L. 3, Palazzoni 12, Burini 3, Righetti T. 9, Gauzzi 8, Minieri ne, Gialli 2, Conti ne. All. Vispa

Assisi: Santantonio 6, Pagano ne, Bugionovo 12, Chiurulla ne, Provvidenza M. 3, Anastasi J. 3, Provvidenza G. 11, Genjac 12, Razzi 7, Zefi ne, Marroni ne, Ciancabilla. All. Piazza

Parziali: 19-17, 22-8, 14-15, 5-14.

Progressivi: 19-17, 41-25, 56-40, 61-54.

Usciti per 5 falli: Righetti T. (Perugia)