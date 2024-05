Perugia Fight e i pugili Valle Umbra Nord, ok Francesco di Rocco

Perugia Fight di Gianluca Drusian – Polisportiva Valle Umbra Nord sempre al top con i suoi ragazzi. Ok l’esordio di Di Rocco Junior. Prosegue con ottimi risultati il lavoro in palestra svolto dai talenti della Polisportiva assisana che fa capo all’inossidabile “maestro”di mille battaglie Gerardo Falcinelli.

Anche in occasione della bellissima e partecipata manifestazione pugilistica organizzata dalla società Perugia Fight al palabarton di Pian di Massiano di domenica 19 maggio scorso, i giovani aspiranti pugili della società assisana sono riusciti a portare a casa risultati ed apprezzamenti importanti.

Bella, sicura è stata la vittoria conseguita da Angelo Franchi nella categoria elite il quale ha saputo gestire con intelligenza tattica l’intero incontro per poi saper colpire anche duramente il proprio avversario contato dal giudice di gara per ben due volte in seguito a colpi ben assestati.

Promettente è stato il debutto ufficiale di Francesco di Rocco nella categoria Scholl boy, figlio d’arte di quel Michele Di Rocco, anch’egli presente a bordo ring, campione professionista di livello internazionale ed olimpionico, il quale è riuscito a conquistare la sua prima vittoria mettendo in mostra personalità e qualità tecnica nell’arco di tutte le riprese a disposizione.

Esordio con sconfitta invece per Emanuele D’Amico nella categoria Elite il quale, condizionato da una ferita con perdita di sangue al naso nella seconda ripresa, non è riuscito a far esplodere tutta la potenza di cui dispone nonostante il coraggio e la grande voglia di lottare messa in mostra.

Non erano presenti a livello partecipativo gli altri componenti del gruppo di agonisti della polisportiva guidata dal tecnico Falcinelli e dal suo staff, il giovane Patrick Tatulescu, Jefferson Nuoku (che già si è fatto conoscere in ring anche di fuori regione) ed Edoardo Chiavini i quali sono rimasti in palestra ad allenarsi in vista di prossimi ed imminenti impegni agonistici. Palestra che, visti gli ottimi risultati conseguiti ed il grande impegno a livello tecnico ed organizzativo offerto, si pone sempre di più al centro dell’attenzione di un elevato numero di giovani (uomini e donne) aspiranti pugili.