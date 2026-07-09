Piscina di Assisi più efficiente, arrivano 855mila euro dalla Regione Umbria

Finanziati 855mila euro per ridurre consumi e costi energetici

Il Comune di Assisi si è aggiudicato un finanziamento regionale di 855 mila euro destinato alla riqualificazione energetica della piscina comunale coperta di Santa Maria degli Angeli. Il progetto presentato dall’amministrazione comunale si è classificato al primo posto della graduatoria del bando FSC 2021-2027 della Regione Umbria, dedicato agli interventi di efficientamento energetico del patrimonio pubblico e alla promozione delle fonti rinnovabili attraverso le Comunità Energetiche.

L’investimento complessivo previsto ammonta a 950 mila euro. Il contributo regionale coprirà il 90 per cento della spesa, mentre il restante 10 per cento sarà finanziato direttamente dal Comune. L’obiettivo è intervenire su uno degli impianti sportivi più utilizzati del territorio, migliorandone le prestazioni energetiche, riducendo i consumi e contenendo i costi di gestione.

Un progetto premiato dalla Regione

Il primo posto ottenuto nella graduatoria regionale rappresenta un riconoscimento alla qualità tecnica della proposta presentata dal Comune. Il bando finanzia interventi finalizzati all’ottimizzazione energetica degli edifici pubblici, con particolare attenzione all’integrazione delle energie rinnovabili e allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

La piscina coperta di Santa Maria degli Angeli è stata individuata come struttura prioritaria perché presenta consumi energetici particolarmente elevati e costituisce un punto di riferimento per numerosi utenti. Ogni giorno l’impianto ospita infatti cittadini, famiglie, scuole, associazioni sportive e persone di diverse fasce d’età che utilizzano gli spazi dedicati alle attività natatorie.

Interventi su edificio e impianti

Il progetto di riqualificazione coinvolgerà sia l’involucro dell’edificio sia gli impianti tecnologici, con una serie di opere studiate per migliorare l’efficienza complessiva della struttura.

Tra gli interventi previsti figurano l’isolamento termico delle coperture, la sostituzione degli infissi con serramenti ad alta efficienza energetica, il rinnovo degli impianti destinati alla climatizzazione e alla produzione di acqua calda sanitaria, oltre all’installazione di un nuovo sistema di deumidificazione dotato di recupero del calore per la sala vasche.

Il programma comprende inoltre la realizzazione di un impianto solare termico, il completamento dell’illuminazione con tecnologia LED e l’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 50 kWp, destinato a produrre energia da fonte rinnovabile.

Riduzione dei consumi e delle emissioni

I risultati attesi dall’intervento sono particolarmente significativi sul piano energetico e ambientale. Le stime progettuali indicano una diminuzione dei consumi energetici di circa il 70 per cento, accompagnata da una riduzione delle emissioni di anidride carbonica della stessa entità.

L’intervento consentirà inoltre alla struttura di compiere un importante salto di qualità dal punto di vista delle prestazioni energetiche, passando dalla classe G alla classe B, con un miglioramento complessivo di cinque classi.

La riqualificazione permetterà di utilizzare in maniera più efficiente le risorse pubbliche, limitando gli sprechi e contenendo nel tempo i costi necessari per la gestione dell’impianto.

Energia condivisa con la Comunità Energetica

Uno degli elementi distintivi del progetto riguarda la gestione dell’energia prodotta dal nuovo impianto fotovoltaico. La quota necessaria ai fabbisogni della piscina sarà utilizzata direttamente dalla struttura, mentre l’energia eventualmente eccedente potrà essere condivisa attraverso la Comunità Energetica Rinnovabile CANTICO ETS, promossa dal Comune di Assisi.

L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato dall’amministrazione comunale per favorire la diffusione delle energie rinnovabili. Assisi è infatti stata la prima città umbra ad attivare una comunità energetica pubblico-privata, con l’obiettivo di mettere la produzione di energia pulita a disposizione della collettività e del territorio.

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

Il sindaco Valter Stoppini ha evidenziato il valore dell’intervento per uno degli impianti sportivi più frequentati della città, sottolineando come la riqualificazione consentirà di ridurre gli sprechi energetici e i costi di gestione, migliorando allo stesso tempo la qualità della struttura utilizzata quotidianamente da cittadini, associazioni e scuole.

Anche il vicesindaco Veronica Cavallucci, con delega a sport ed energia, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, ricordando che la piscina comunale è stata scelta proprio perché rappresenta uno degli edifici con i maggiori consumi energetici del patrimonio comunale. Secondo il vicesindaco, il finanziamento conferma l’importanza di investire nella progettazione e nella ricerca di risorse esterne per sostenere interventi strategici sul territorio.

Il contributo tecnico alla progettazione

Alla definizione del progetto ha collaborato anche il CIRIAF dell’Università degli Studi di Perugia, nell’ambito degli accordi pluriennali dedicati ai temi dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Il supporto tecnico-scientifico è stato assicurato dalla professoressa Elisa Moretti, responsabile scientifica delle attività, e dall’ingegnere Ettore Stamponi, borsista del CIRIAF. La collaborazione ha contribuito alla predisposizione di una proposta progettuale che ha ottenuto il miglior punteggio nella graduatoria regionale.

Un investimento per il futuro della struttura

L’intervento sulla piscina comunale di Santa Maria degli Angeli rappresenta uno dei più rilevanti investimenti programmati sul patrimonio sportivo cittadino nell’ambito delle politiche di sostenibilità energetica.

Grazie alle opere previste sarà possibile migliorare il comfort della struttura, contenere i consumi, ridurre l’impatto ambientale e valorizzare ulteriormente un impianto che svolge un ruolo centrale per le attività sportive, scolastiche e ricreative del territorio. Il finanziamento regionale consentirà così di accelerare un percorso di riqualificazione destinato a produrre benefici sia sotto il profilo economico sia sotto quello ambientale, con ricadute positive sull’intera comunità.