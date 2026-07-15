Piscina olimpica, riaperto confronto su futuro dell’impianto assisano

La Spagna piega la Francia 2-0 e vola in finale ai Mondiali Segnano Oyarzabal e Pedro Porro, che trascinano le Furie Rosse.

Cina, una docente italiana a Qingdao tra insegnamento e dialogo interculturale JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In un’aula del liceo artistico n.6 di Qingdao, l’insegnante di italiano Valeria Pannozzo spiega a un gruppo di adolescenti cinesi uno degli aspetti più complessi della grammatica italiana, il congiuntivo. Il legame di Pannozzo con la Cina è iniziato anni prima che diventasse insegnante, quando nel 2014 arrivò a Pechino per […]

Legge elettorale, Meloni “Ha vinto la palude, serve una riflessione” ROMA (ITALPRESS) – “Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude”. Lo scrive su facebook la premier Giorgia Meloni che aggiunge: “Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo […]

Cina, obiettivo 60.000 miliardi di yuan di vendite al dettaglio entro il 2030 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si è posta l’obiettivo di portare il totale delle vendite al dettaglio di beni di consumo a circa 60.000 miliardi di yuan, pari a circa 8.800 miliardi di dollari USA, entro il 2030 e di rafforzare ulteriormente il ruolo dei consumi come motore della crescita economica, secondo un piano […]

Legge elettorale, Camera boccia emendamento centrodestra su preferenze per un voto ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha respinto per un voto l’emendamento Fdi-Noi Moderati-Udc sulle preferenze. La bocciatura, con voto segreto, è arrivata con 188 contro e 187 sì.L’esito del voto è stato accolto da un boato di esultanza delle opposizioni. L’emendamento alla legge elettorale prevedeva insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino […]

Cina, pubblicate le linee guida per la gestione delle risorse naturali PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato delle linee guida volte a migliorare il sistema di gestione degli asset delle risorse naturali, con l’obiettivo di promuovere un utilizzo sicuro, efficiente e sostenibile delle risorse naturali e di preservare e accrescere il valore di tali asset. Le linee guida, datate al 4 di luglio e […]

Inizia l’era Giuntoli all’Atalanta “Consapevoli di avere una squadra forte” "Ederson? Stupiti ma anche contenti, stiamo gia' parlando di rinnovo".

Innovazione digitale, Metis Toscana entra nella rete nazionale di Assinter Italia PISA (ITALPRESS) – Si è svolto a Pisa l’incontro istituzionale tra i vertici di Metis Toscana e di Assinter Italia, l’associazione nazionale che riunisce le aziende in-house regionali per l’innovazione tecnologica pubblica. Assinter sta portando avanti un lavoro importante sulla trasformazione digitale del Paese, sia a livello nazionale che sui territori, tra le attività anche […]

Al Tour ennesimo acuto di Pogacar, sempre più maglia gialla Lo sloveno vince in solitaria a Le Lioran, e' il leader incontrastato della Grande Boucle