Playoff Virtus Assisi cade nel finale della sfida di Gubbio

La serie si apre con il successo casalingo del gruppo locale

Il primo capitolo della fase post season vede il Basket Gubbio imporsi tra le mura amiche contro una Virtus Assisi che dimostra coraggio e solidità tecnica. La gara si è risolta soltanto nelle battute conclusive, dopo quaranta minuti di intensità agonistica elevata che hanno confermato il valore di entrambe le formazioni in campo. I padroni di casa conquistano così il punto del vantaggio nella serie, obbligando gli ospiti a cercare il pareggio immediato nel prossimo turno interno.

Equilibrio spezzato solo nel finale della gara a Gubbio

L’avvio di partita ha visto la compagine eugubina partire con maggiore incisività, sfruttando il fattore campo per chiudere la prima frazione sul punteggio di 19-13. Gli uomini di coach Piazza non si sono però lasciati intimorire dal parziale negativo iniziale, riorganizzando immediatamente le rotazioni difensive. Durante il secondo quarto, il club di Assisi ha alzato il ritmo della manovra, riuscendo a ricucire quasi totalmente lo strappo. Le squadre sono andate al riposo lungo separate da un solo possesso, con il tabellone luminoso fissato sul 33-31 che lasciava presagire una ripresa incandescente.

Le prestazioni individuali trascinano la Virtus Assisi

Al rientro dagli spogliatoi, la sfida ha mantenuto una tensione altissima, con le due squadre impegnate in un continuo botta e risposta. Il terzo periodo si è concluso in sostanziale parità, con un 48-46 che rifletteva perfettamente l’andamento tattico del match. Tra le fila dei viaggianti è emersa la prova realizzativa di un Dubois ispirato, capace di mettere a referto 22 punti e di guidare l’attacco nei momenti di massima pressione. Anche Di Coste ha fornito un contributo sostanzioso sotto le plance concludendo con 12 punti, mentre Provvidenza ha garantito equilibrio con 8 segnature personali.

Determinazione in vista del ritorno al PalaSir

Negli ultimi dieci minuti, la maggiore precisione al tiro del collettivo locale ha fatto la differenza. Gubbio è stata lucida nel gestire i palloni decisivi, respingendo ogni tentativo di sorpasso della Virtus. Nonostante la sconfitta per 67-61, la prestazione complessiva del team di Assisi lascia spazio all’ottimismo. La solidità mostrata in difesa e la capacità di restare in partita fino alla sirena rappresentano basi solide su cui lavorare per gara due. Il gruppo dovrà ora concentrarsi sulla sfida prevista al PalaSir di Santa Maria degli Angeli, dove l’obiettivo unico sarà riportare la serie in equilibrio sfruttando il sostegno del proprio pubblico.

Tabellino Basket Gubbio contro Virtus Assisi

Basket Gubbio – Virtus Assisi 67-61

Basket Gubbio: Di Simone 8, Beccafichi, Cecchini R., Marcone 8, Stroppa 3, Mulazzani 15, Carter Yelamos ne, Berti 5, Vispi ne, Flamini 9, Razzi 19, Palazzari. All. Cecchini L.

Virtus Assisi: Conidi 3, Santantonio 4, Passeri ne, Lucarelli 7, Gambacorta 3, Chioccioni ne, Provvidenza 8, Gambelunghe 2, Dubois 22, Di Coste 12, Falcinelli ne. All. Piazza

Parziali: 19-13, 14-18, 15-15, 19-15. Progressivi: 19-13, 33-31, 48-46, 67-61. Uscito per 5 falli: nessuno