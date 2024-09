Presentata la prima squadra della Virtus Assisi

Presentata ufficialmente nello splendido scenario della Sala della Conciliazione ad Assisi la prima squadra della Virtus Assisi 2024/2025, pronta per una nuova stagione nel campionato di Serie C inserita nel girone Umbria, Abruzzo e Molise.

Sotto gli occhi di coach Piazza e del suo staff tecnico – Roberto Gambelunghe primo assistente, Giacomo Lamberti secondo assistente, preparatore atletico è Gianluca Carboni, Francesco Borrini fisioterapista – le colonne portanti della Virtus, primo su tutti il nuovo capitano Francesco Santantonio, poi Michele Bugionovo e Guido Provvidenza e i nuovi innesti, hanno sfilato davanti all’assessore allo sport della Città di Assisi Veronica Cavallucci che si è detta “felice di ricevere la squadra in una mattinata speciale, con il nome di Assisi da tenere in alto in Italia”. “Finalmente sta nascendo una nuova struttura coperta e polivalente al campo sportivo di Santa Maria degli Angeli – ha sottolineato Cavallucci – un iter lungo, ma sempre migliorativo nel suo progetto per accogliere in particolare tanti giovani nella pratica dello sport”.

E oltre ai volti nuovi – Enrico Di Coste, Giacomo Tosti, Mattia Berti, Simone Lucarelli e Marco Bazani – la società ha voluto inserire nel proprio organico i giovani del vivaio. Sono stati aggregati alla prima squadra e presentati anche Filippo Passeri (classe 2006), Marco Pagano, Antonio Chioccioni e Samuele Falcinelli (tutti classe 2007). Dopo essersi fatti valere nella scorsa stagione e aver guidato i compagni alla vittoria nei rispettivi campionati U19 e U17, ora la nuova sfida tra le fila dei “grandi”, nel campionato U19 Gold e di Serie C Interregionale.

Conferenza stampa moderata da Stefano Berti, ex cestista, direttore di Assisi Sport e nell’ambito della comunicazione Virtus Assisi. Così il presidente della Virtus Assisi Claudio Mattoli: “Obiettivi concreti, in Serie C puntiamo a fare bene e certamente dobbiamo fare meglio dello scorso anno. Abbiamo un ampio settore giovanile, chiediamo vicinanza all’amministrazione in termini di strutture. Speriamo presto di poter giocare nella nuova struttura sportiva finalmente in arrivo. Lavoriamo tanto da mattina a notte sui giovani, la Virtus è una grande famiglia. Grazie a chi ci segue, grazie ai tifosi e agli sponsor”.

Il coach Gianmarco Piazza: “Lavoriamo per fare bene, la squadra è pronta e ben assortita, ci stiamo conoscendo visti i tanti nuovi innesti di qualità. Sarà un campionato difficile, daremo il massimo”. Il capitano Francesco Santantonio: “Da molti anni sono qui, ho a cuore questa squadra. La mia prima esperienza da capitano, guiderò i compagni dando il massimo, questo è certo. Forza ragazzi, forza Virtus!”.

Domani domenica 29 settembre il “Memorial Angelo Tagliolini” al PalaSir. Si comincia poi in campionato domenica 6 ottobre alle ore 18 sempre al Palasport di Santa Maria degli Angeli contro il Magic Basket Chieti. Un campionato 2024/2025 che promette già spettacolo per le trasferte avvincenti che la squadra rossoblu dovrà affrontare. Tra le tante, anche Pescara, Alba Adriatica, Lanciano, Isernia, alcune delle nuove piazze in cui la Virtus Assisi scenderà in campo.