Primo colpo di mercato targato Virtus Assisi, torna Federico Gambelunghe

La società Virtus Assisi annuncia ufficialmente l’innesto in vista della stagione 2020/2021 di Federico Gambelunghe, play-guardia classe 1999, cresciuto nel Basket Assisi. “Sono davvero contento di far nuovamente parte di questa società – le prime parole di Federico Gambelunghe da giocatore della Virtus Assisi – dopo l’infortunio di due anni fa e lo stop di quest’anno sono pronto a dare anima e corpo in campo. Onorerò la maglia della Virtus Assisi e la fiducia in me riposta da allenatore e dirigenti, che ringrazio ancora per questa grande opportunità. Il cammino sarà lungo e difficile, ma la mia voglia è grande almeno il doppio e non vedo l’ora di confrontarmi con le altre squadre di questo campionato di grande livello”. Felicità dalla società Virtus Assisi per quello che è un grande ritorno: “Siamo felicissimi di avere con noi Federico, ragazzo super e ottimo giocatore, giovane, ma con tanta voglia di fare bene, tanta grinta e tantissima determinazione. Lo riabbracciamo volentieri dopo l’esperienza del 2017/2018”. Fin qui, per la Virtus Assisi, quattro rinnovi e questo nuovo innesto: tutti giocatori del territorio assisiate. #GoVirtus