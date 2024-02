Pugilato, il saluto delle istituzioni agli atleti delle tante Nazionali

Gli Azzurri e le Azzurre, insieme ai pugili internazionali, omaggiati giovedì 22 febbraio dalla visita del presidente FPI Flavio D’Ambrosi e delle autorità civili e del mondo sportivo

Allenamenti intensi al Centro Federale di Pugilato di Assisi in vista del prossimo Torneo Mondiale di qualificazione olimpica, che andrà in scena dal 3 all’11 marzo all’E-Work Arena di Busto Arsizio. Gli Azzurri e le Azzurre del pugilato al lavoro insieme a numerosi boxer provenienti da ogni parte del globo, che hanno scelto proprio Assisi per ultimare la preparazione per questa importante kermesse.

E sono giorni intensi al Centro Federale di Pugilato che, per l’occasione, ha aperto le sue porte a circa 350 sportivi, di cui 115 i pugili uomini, 106 le donne, 80 tecnici e 39 persone facenti parte dei vari staff.

E nella mattinata di giovedì 22 febbraio le 33 Nazionali presenti hanno ricevuto al PalaEventi di Assisi il saluto delle autorità civili e delle istituzioni del mondo sportivo. Presenti al Centro Federale azzurro, oltre al presidente FPI Flavio D’Ambrosi e al presidente onorario FPI Franco Falcinelli, l’assessore del Comune di Assisi Massimo Paggi e Aurelio Forcignanò per il Comitato Olimpico Regionale dell’Umbria che hanno omaggiato i numerosi atleti internazionali. “Un onore per la città Serafica e per l’Umbria che ancora una volta – hanno sottolineato i presenti – si distinguono come fulcro del pugilato nazionale e mondiale”.

“In questo raduno – ha sottolineato il presidente della Federazione Pugilistica Italiana Flavio D’Ambrosi – si è già visto il vero spirito olimpico. Tutti gli atleti di tutte le nazioni presenti in questi giorni hanno condiviso i veri valori sportivi stando insieme e allenandosi insieme e combattendo sul ring come avversari. Questo è quello che contraddistingue la manifestazione olimpica dove gli atleti, a prescindere dai vari risultati, condividono i veri valori dello sport. Assisi – ha concluso Flavio D’Ambrosi – è ancora una volta culla del pugilato internazionale”.

E Assisi sarà di nuovo sotto gli occhi del pugilato italiano nel mese di marzo. Il Comitato Esecutivo dei Tecnici Sportivi, di intesa con la Scuola Nazionale di Pugilato, ha programmato un Corso a carattere nazionale per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Pugilato 2° livello, dal 22 al 24 marzo 2024, che si svolgerà proprio presso il Centro Federale di Santa Maria degli Angeli.