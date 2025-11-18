San Francesco Marathon 2025, record di iscritti e attesa

Assisi pronta a ospitare la corsa nel cuore del Giubileo

La San Francesco Marathon 2025 è stata presentata ufficialmente nella Sala della Conciliazione del Comune di Assisi, confermandosi come uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno. Alla sua seconda edizione, la manifestazione ha già registrato oltre 2.200 iscritti, con il sold out della 10 chilometri che ha raggiunto il limite massimo di 800 partecipanti, con numeri che testimoniano un entusiasmo crescente e la capacità dell’evento di attrarre runner da tutta Italia e dall’estero.

Il direttore generale Gian Luca Mazzocchio ha illustrato le novità di questa edizione, in programma domenica 23 novembre, come riporta il comunicato di Life Running Assisi asd rl.

La corsa si snoderà tra Assisi, Bastia Umbra e Spello, con partenza e arrivo a Santa Maria degli Angeli, ai piedi della Basilica Papale in un percorso suggestivo che unisce sport, bellezza e spiritualità, trasformando la competizione in un’esperienza immersiva nel cuore del Giubileo.

Le distanze previste sono quattro: la maratona di 42 km, ridisegnata per garantire velocità e scorrevolezza; la mezza maratona di 21 km, equilibrata e panoramica; la 10K, competitiva e non competitiva, già esaurita; e la camminata solidale “Vieni con me”, aperta a tutti e programmata per il sabato.

Il 2025, anno giubilare, conferisce alla manifestazione un valore aggiunto. Correre ad Assisi significa vivere un’esperienza che va oltre la prestazione sportiva, immergendosi nella storia e nel messaggio universale di San Francesco. La tradizionale “Messa del Maratoneta”, prevista per sabato 22 novembre, ore 18 nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, offrirà un momento di raccoglimento e spiritualità per atleti e famiglie.

Grande attesa anche per le nuove maglie ufficiali, firmate Runnek: Blu 42K, con richiami al rosone della Basilica di San Francesco, Viola 21K, elegante e simbolica, Gialla 10K, dinamica e moderna. Realizzate in tessuto tecnico traspirante, accompagneranno i runner lungo il percorso, diventando simbolo di appartenenza e ricordo dell’evento.

La camminata solidale “Vieni con me” rappresenta un altro tassello importante. Con una quota minima di 10euro, i partecipanti riceveranno una maglietta e potranno destinare il contributo a un’associazione benefica di loro scelta. Il 70% della quota sarà devoluto in beneficenza, confermando la vocazione sociale della manifestazione.

Il Marathon Village, allestito presso l’Hotel TH Casa Leonori di Santa Maria degli Angeli, sarà attivo dal 21 novembre. Oltre alla consegna dei pettorali, ospiterà stand espositivi, incontri culturali, screening gratuiti e presentazioni ufficiali. Tre giornate di eventi che culmineranno con la gara e la cerimonia di premiazione presso la Basilica.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord di UniCredit, main partner dell’edizione, ha sottolineato come la San Francesco Marathon rappresenti un appuntamento che supera i confini della competizione sportiva, coniugando sport, cultura e solidarietà. La partecipazione di UniCredit testimonia l’impegno verso le comunità locali e la volontà di promuovere valori come perseveranza, dedizione e spirito di squadra.

La manifestazione si conferma così un evento capace di unire sportivi professionisti e amatori, famiglie e cittadini, in un clima di festa e condivisione. L’entusiasmo registrato dalle iscrizioni dimostra che Assisi ha saputo creare un format vincente, in grado di parlare al cuore dei runner e di trasformare la corsa in un’esperienza indimenticabile. Un evento che si inserisce a pieno titolo nel calendario giubilare e che promette di lasciare un segno profondo nel territorio e nei partecipanti.