Scocca l’ora della Del Monte Coppa Italia Final Four per la Sir

Scocca l’ora della Del Monte – Scocca l’ora della Del Monte®Coppa Italia Final Four, la due giorni in programma a partire da domani al Palazzetto dello Sport di Roma che assegna la coccarda tricolore! Perugia-Piacenza e Trento-Milano le due semifinali di sabato, in palio due posti per la finalissima di domenica.

Aprono le danze domani, con fischio d’inizio alle ore 15.30 e diretta TV su Raisport ch. 58, i bianconeri del presidente Sirci, qualificati alla Final Four dopo il successo nei quarti con Cisterna, ed i biancorossi della presidentessa Curti, che hanno ottenuto il pass dopo la vittoria esterna nei quarti a Verona.

– Block Devils partiti stamattina alla volta della Capitale. Oggi pomeriggio rifinitura al Palazzetto dello Sport di Roma, teatro dell’evento che assegna la coccarda tricolore. Domani nella prima semifinale i ragazzi di Anastasi opposti a quelli di Botti. A seguire la sfida Trento-Milano. Fischio d’inizio alle ore 15:30 con diretta Tv su Raisport ch. 58 –

Sono partiti stamattina i Block Devils di coach Anastasi alla volta della Capitale. Nel pomeriggio è in programma la rifinitura dei bianconeri nello splendido impianto di gioco. Rifinitura che con ogni probabilità sarà determinante per lo staff tecnico per decidere la formazione che scenderà in campo inizialmente domani pomeriggio. Con tutta la rosa a disposizione Anastasi ha diverse soluzioni tecnico-tattiche da poter utilizzare, è possibile che al fischio d’inizio scendano in campo Giannelli in regia, Rychlicki opposto, Russo e Flavio coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Piacenza si presenta a Roma con il dubbio Leal. Il forte schiacciatore cubano di passaporto brasiliano ha subito un infortunio alla caviglia nell’ultima gara di campionato disputata domenica scorsa a Civitanova, dovendo uscire anzitempo dal rettangolo di gioco.

Lo staff sanitario piacentino ha lavorato alacremente per recuperare il martello caraibico per la semifinale, ma coach Botti deciderà solo all’ultimo per un suo utilizzo con Recine pronto in caso di necessità. Per il resto formazione annunciata con il francese Brizard in cabina di regia, l’azzurro Romanò in diagonale, l’asso cubano Simon e Caneschi al centro della rete, appunto uno tra Leal e Recine in coppia con il brasiliano Lucarelli in posto quattro con Scanferla a guidare le operazioni in seconda linea.

Atteso grande spettacolo nella Città Eterna con tantissima gente a gremire le tribune del Palazzetto dello Sport e tantissimi tifosi provenienti anche da Perugia pronti a spingere dagli spalti i propri beniamini.

PRECEDENTI

Nove i precedenti tra le due società con nove successi di Perugia. L’ultimo confronto diretto al PalaBarton lo scorso 4 febbraio per la sfida di ritorno di Superlega con vittoria di Perugia in quattro set (22-25, 25-22, 25-21, 25-17). Altri 23 i precedenti tra Perugia e Piacenza, nella precedente gestione societaria, con 13 vittorie di Perugia e 10 successi di Piacenza. In Coppa Italia quello di domani sarà il quarto incrocio tra Perugia e Piacenza (contando entrambe le gestioni societarie). Nei tre precedenti due vittorie per Piacenza ed una vittoria per Perugia.