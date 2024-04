Sconfitta sorprendente per Virtus Assisi: Urbania vince in rimonta

Sconfitta sorprendente – La Virtus Assisi ha subito una sconfitta inaspettata contro la squadra di Urbania in una partita di basket che ha visto prevalere il fattore sorpresa e la tenacia. Il match, svoltosi sul campo avversario di Urbania, ha messo in evidenza una serie di eventi che hanno ribaltato le previsioni iniziali, culminando in una vittoria per 85-81 dopo un tempo supplementare carico di tensione.

La partita ha preso una piega favorevole per la Virtus Assisi sin dal primo quarto, durante il quale la squadra ha preso il largo, accumulando un vantaggio di 12 punti. Questo slancio iniziale è stato mantenuto durante il secondo quarto, periodo in cui, nonostante una maggiore pressione da parte di Urbania, la Virtus ha saputo difendere la sua posizione di vantaggio.

Guidati dall’eccezionale performance di Bugionovo e dalle marcature costanti di Guido Provvidenza, che è emerso come il miglior realizzatore del match con 28 punti, i giocatori di Assisi sembravano avviati verso una vittoria apparentemente sicura. Tuttavia, il terzo quarto ha visto una leggera reazione di Urbania, che ha iniziato a ridurre il divario.

Il vero colpo di scena è avvenuto nell’ultimo quarto, quando Urbania ha intensificato il proprio gioco, riuscendo a pareggiare il punteggio sul 71-71, portando la partita al tempo supplementare. Nonostante un inizio promettente nel tempo extra, dove la Virtus Assisi è andata avanti di quattro punti, la squadra di casa ha trovato la determinazione per non solo raggiungere ma anche superare gli avversari, chiudendo la partita con un punteggio di 85-81.

Con questa sconfitta, la Virtus Assisi si trova ora a dover affrontare la squadra di Tolentino in una serie di partite decisive. La posta in gioco è alta: vincere significa evitare la retrocessione.

Il coach della Virtus Assisi, Piazza, dovrà analizzare attentamente gli errori commessi e preparare la sua squadra per le prossime sfide cruciali, sperando di invertire la rotta e garantire la permanenza della squadra nella categoria superiore. Nel frattempo, Urbania può celebrare una vittoria ottenuta lottando fino all’ultimo secondo, una vittoria che dimostra come nel basket, il gioco non è finito fino al suono dell’ultima sirena.