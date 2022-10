Search for: Search Button

Simone Cipiciani e Simona Ricci, sesto e quarto dan di karate

Simone Cipiciani e Simona Ricci – Onori e riconoscimenti per i Maestri Simone Cipiciani e Simona Ricci del TKS Karate Epyca Riapre in modo straordinario la stagione ’22/’23 per il team TKS delle palestre Epyca di Santa Maria degli Angeli e Colosseum di Trevi. Dopo gli eccellenti risultati ottenuti all’inizio di settembre nel 6° campionato mondiale WKGF Goju-Ryu, nel quale sono stati conseguiti vari piazzamenti sul podio e persino una campionessa mondiale, fra le varie categorie suddivise per età e per peso, il TKS Karate si è distinto per aver partecipato al raduno nazionale federale tenutosi fra il 30 settembre ed il 2 ottobre presso Gaeta.

Appuntamento annuale in cui gli atleti della Nazionale Italiana con i loro coach, il Consiglio Federale ed i vari maestri delle svariate società italiane, si riuniscono per stage, corsi di aggiornamento per gli istruttori ed allenamenti particolari per visionare i nuovi atleti in vista di una possibile inclusione nella rappresentativa Nazionale.

Per l’occasione, freschi dei risultati ottenuti al campionato mondiale, i Maestri Simone Cipiciani e Simona Ricci hanno partecipato all’evento portando al raduno nazionale sei fra i migliori agonisti che il TKS possa vantare e che si sono distinti anche nei campionati Italiani ed Europei delle scorse stagioni:

Federico Belloni e Kevin Konan per i seniores,

Gianfranco Bertoldi per gli juniores,

Edoardo Vitaliano, Massimo Quacquarini e Mattia Cipiciani per i cadetti.

Alla cerimonia conclusiva della manifestazione, sotto gli sguardi colmi d’orgoglio dei Consiglieri e Responsabili del Karate regione Umbria, gli istruttori tecnici del TKS Epyca sono stati elogiati pubblicamente per i loro successi personali, professionali e per quelli dei loro atleti, rinnovatisi costantemente in questi anni.

Quindi al termine della cerimonia a sorpresa sono stati rispettivamente insigniti, la Maestra Simona Ricci del titolo di 4° Dan ed il Maestro Simone Cipiciani del titolo di 6° Dan, il tutto fra i complimenti generali del Consiglio Federale e dei vari maestri presenti radunatisi da tutta Italia. La nuova stagione non poteva aprirsi sotto auspici migliori, mentre già fervono i preparativi per le prossime competizioni di fine ottobre ed inizio novembre.