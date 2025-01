Sportivi eccellenti, al Lyrick di Assisi, grande festa dello sport



Ciclismo, pugilato, calcio, pallavolo, box, ma anche nuoto, parapendio, tennis, padel, running, karate e tante altre discipline sportive sono salite ieri sera sul palco del teatro Lyrick di Assisi per l’evento “Sportivi Eccellenti 2024”, promosso dal Comune, per il quarto anno consecutivo, per valorizzare lo sport come strumento di aggregazione e coesione sociale. Oltre 130 i premi assegnati, rivolti ad atleti, tecnici e società sportive del territorio che si sono distinti per talento e attività portate avanti con passione e determinazione, raggiungendo risultati importanti durante la stagione agonistica dell’anno appena trascorso.

All’iniziativa – organizzata in collaborazione con il gruppo editoriale Assisi News – sono intervenuti la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, l’assessore regionale allo sport, Simona Meloni, il vice sindaco di Assisi Valter Stoppini, l’assessore comunale allo sport Veronica Cavallucci. Presenti anche Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria, Fabrizio Paffarini, membro del Centro Sportivo Educativo Nazionale, consiglieri provinciali e comunali di Assisi, diversi dirigenti sportivi e tanti atleti con le loro famiglie, che hanno gremito il teatro Lyrick.

“Una vera e propria festa dell’aggregazione – ha sottolineato Veronica Cavallucci – attraverso la quale vogliamo trasmettere il messaggio che, al di là del traguardo raggiunto in termini di medaglie, tutti gli sportivi sono eccellenti, perché lo sport è sempre impegno, dedizione, sacrificio e socialità. Vogliamo ringraziare e incoraggiare atleti e società, ma anche le famiglie dei nostri giovani impegnati in varie discipline sportive, che rappresentano un supporto fondamentale per la promozione della cultura dello sport”.

La presidente della Regione ha evidenziato come lo sport sia “un valore e un investimento importante per l’Umbria, un cardine della storia che vogliamo vivere nei prossimi anni, da mettere ai primi posti come elemento strategico per la crescita dei nostri giovani”.

L’assessore regionale Meloni ha detto che “lo sport è innanzitutto inclusione sociale ed è forte l’impegno della Regione affinché sia sempre più accessibile a tutti, come strumento per abbattere barriere e disuguaglianze” e auspicato che “l’esperienza Sportivi Eccellenti venga esportata in tutta l’Umbria”.

Fra le realtà premiate, la Sir Safety Perugia Volley a cui è andato il riconoscimento di “Squadra dell’anno” per la vittoria del campionato di Superlega Volley Serie A, Campione d’Italia 2023-2024 e per essere sulla vetta anche nel settore giovanile. Premi “Sportivi top” anche ad Elena Schiattelli (tra le migliori giocatrici di padel in Italia, alla quale è andato il titolo “Sportiva dell’anno”), Luca Broccatelli (atleta più titolato al mondo nel natural bodybuilding, al quale è stato assegnato il premio “Sportivo dell’anno”) e Marco Papa (campione del mondo in parapendio acrobatico).

Una parte della serata è stata dedicata a società sportive e singoli che hanno fatto dello sport un vero e proprio strumento di inclusione, con testimonianze dirette di chi ha superato limiti fisici e forme di disabilità proprio attraverso la pratica di attività sportive. Alcune società di Assisi hanno realizzato progetti specifici proprio in questo ambito, illustrando varie esperienze.

Sul palco con loro anche alcuni ragazzi dell’Istituto Serafico di Assisi, che lo scorso maggio hanno partecipato ai Play The Games delle Special Olympics a Pistoia, classificandosi ai primi posti in varie discipline. Nel corso dell’evento, è stata ricordata anche la memoria di Emilio Angeletti, Candido Cristofani e Nicola Anastasio, dirigenti sportivi di Assisi, recentemente scomparsi.