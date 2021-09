Stefano Volpi, Assisi Runners, 200 maratone concluse

Giornata memorabile per uno dei più rappresentativi maratoneti Umbri; Stefano Volpi ultra maratoneta in forza all’Assisi Runners,

oggi completando in 7°09’59” l’ultratrail di Bettona riesce a portare a termine il traguardo delle 200 maratone concluse, tra maratone, ultramaratone ed ultratrail.

Fabio Battistelli

presidente Assisi Runners asd

Stefano arrivato stanco, ma con il sorriso in viso ha trovato amici e parenti a festeggiare con lui questo importante traguardo podistico, ma al di là del lato agonistico anche e soprattutto, importante traguardo personale, che sposta i limiti sempre un pò più in là.

La gara in questione era la Bettona Crossing con due distanze : 20 e 50 km giunta alla quarta edizione “BETTONA CROSSING”. Gara NAZIONALE FIDAL con il Patrocinio di IUTA, ITRA, UTMB, IAU.

La gara da 50 km ha contato 89 runners arrivati a traguardo: è stata vinta da

Donatello Rota G.S. Orobie in 4°41′ e da Giovanna Puma della Winner Foligno in 5°40′ ;

mentre nella 20 km con 194 arrivati la spunta Federico Gemma Winner Foligno in 1°40′ e Patrizia Giannini ASD ATH LAB AMELIA VELOCISSIMI in 1°58′