Successo ad Assisi per la prima Mediofondo tra sport e turismo

Centottanta ciclisti al debutto dell’evento di Pedalando l’Umbria

🚴 Successo per la prima Mediofondo di Assisi: 180 partecipanti hanno percorso gli itinerari tra Assisi, Cannara, Bevagna e Bettona. L’evento del circuito Pedalando l’Umbria di Francesco tornerà dopo la pausa estiva con le tappe di Rieti e Terni.

Esordio positivo per la Mediofondo di Assisi

Si è conclusa con un bilancio positivo la prima edizione della Mediofondo di Assisi, appuntamento inserito nel circuito “Pedalando l’Umbria di Francesco”. La manifestazione, andata in scena domenica, ha rappresentato il quinto evento del calendario e il terzultimo della stagione, richiamando appassionati di ciclismo provenienti da tutta la regione.

I partecipanti hanno affrontato un percorso cicloturistico su strada attraversando alcuni dei paesaggi più caratteristici del territorio umbro, scegliendo tra due itinerari di diversa lunghezza.

Due percorsi tra i paesaggi umbri

Gli atleti hanno potuto optare per un tracciato di 87 chilometri oppure per un percorso ridotto di 72 chilometri. Entrambi gli itinerari hanno attraversato i territori di Assisi, Cannara, Bevagna e Bettona, offrendo ai partecipanti la possibilità di pedalare tra scorci panoramici e aree di particolare interesse paesaggistico.

L’iniziativa ha confermato la propria vocazione cicloturistica, coniugando l’attività sportiva con la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità naturalistiche.

Il Centro Commerciale Le Cave cuore dell’evento

Partenza, arrivo e momenti di aggregazione si sono svolti presso il Centro Commerciale Le Cave, punto di riferimento dell’intera manifestazione. L’area ha ospitato non soltanto i ciclisti ma anche famiglie e visitatori, proponendo occasioni di intrattenimento ispirate ai valori legati alla figura di San Francesco d’Assisi.

L’organizzazione ha così voluto trasformare la manifestazione in un evento aperto al territorio, capace di coinvolgere anche chi non ha preso parte direttamente alla prova ciclistica.

Centottanta partecipanti nonostante il caldo

La prima edizione ha registrato la presenza di 180 partecipanti, risultato ottenuto nonostante le elevate temperature che hanno caratterizzato la giornata. Il riscontro è stato accolto con soddisfazione dagli organizzatori del Velo Club Santa Maria degli Angeli, guidato dal presidente Gaetano Castellani, che ha coordinato la realizzazione dell’iniziativa.

L’evento era valido anche come prova del Campionato regionale di cicloturismo organizzato sotto l’egida del Comitato regionale FCI Umbria.

Un ricordo dedicato ai tesserati del club

La manifestazione è stata dedicata alla memoria di Salvatore Cannoni e Novelio Tomarelli, entrambi tesserati del Velo Club Santa Maria degli Angeli. Nel corso della giornata è stato inoltre ricordato Sestilio e Vera, genitori del vicepresidente del sodalizio Daniele Brufani.

L’iniziativa ha così assunto anche un significato commemorativo, rendendo omaggio a persone che hanno fatto parte della storia della società organizzatrice.

Le società premiate

Al termine della manifestazione sono state premiate le società che si sono distinte per numero di partecipanti e chilometri percorsi. I riconoscimenti sono andati a Grifo Bike Perugia, GS Matè, Cicloturistica Perugia, Velo Club Santa Maria degli Angeli e Ciclo Club Deruta.

Per quanto riguarda il Campionato regionale di cicloturismo della FCI Umbria, il primo posto è stato assegnato ex aequo al GS Matè e al Velo Club Santa Maria degli Angeli.

Soddisfazione degli organizzatori

La direttrice del Centro Commerciale Le Cave, Daniela Ottavi, ha espresso soddisfazione per la partecipazione registrata nonostante il caldo estivo, auspicando che l’iniziativa possa diventare un appuntamento stabile negli anni. Ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dal gruppo organizzativo coordinato da Gaetano Castellani.

Anche Enrico Angelini, presidente dell’Asd Pedalando l’Umbria di Francesco, ha tracciato un bilancio positivo del circuito, sottolineando il buon andamento dei primi cinque appuntamenti e ricordando che la manifestazione riprenderà dopo la pausa estiva con le ultime due tappe in programma il 6 settembre a Rieti e il 18 ottobre a Terni.

Il presidente del Velo Club Santa Maria degli Angeli, Gaetano Castellani, ha infine ringraziato tutti i partecipanti, lo staff del Centro Commerciale Le Cave e i volontari impegnati nell’organizzazione, evidenziando la buona riuscita dell’evento e manifestando l’auspicio di poter riproporre la Mediofondo di Assisi anche nella prossima stagione.