Super colpo della Virtus Assisi che vince in casa della seconda della classe Osimo

Una grandissima Virtus Assisi non ferma la propria corsa e va a vincere una partita davvero pesante sul campo della seconda della classe Robur Osimo . Una partita di sostanza da parte dei ragazzi di coach Piazza, che hanno giocato senza affanni contro un avversario di assoluto livello. Alla fine Dubois (31 punti per lui!) e compagni si sono dovuti arrendere alla grande forza dei ragazzi rossoblu in un match che era iniziato nel primo quarto con le due squadre che si davano battaglia in maniera del tutto equilibrata.

Poi la Virtus iniziava a prendere le misure nella seconda frazione di gioco agli avversari, ma la squadra di casa giocava bene e allungava leggermente nella terza frazione con un parziale più sostanzioso. È qui che, come più volte dimostrato in stagione, usciva fuori tutta la forza della Virtus Assisi che restando sempre in partita a casa della seconda in classifica, portava a compimento la propria missione incamerando due pesantissimi punti per la propria classifica con un ultimo quarto di gioco di assoluto spessore.

Bene Genjac che continua su prestazioni di livello, ma bene tutta la squadra con Ouro Bagna, Guido Provvidenza e Francesco Anastasi in doppia cifra a referto. Ora la Virtus ha in mano il proprio destino: avendo agganciato la zona “calda” della classific, non vuole assolutamente fermarsi. Finale ad Osimo 71-74 per i ragazzi di Piazza e ancora una volta – per la Chemiba Virtus Assisi – una prestazione da urlo.

Robur Osimo – Virtus Assisi 71-74

Robur Osimo: Lasagna 7, Strappato 2, Carancini, Cardellini, David, Salamone 15, Pagliarecci 2, Tibs 14, Mittica ne, Ferraro ne, Dubois 31. All. Castracani Virtus

Assisi: Santantonio 7, Pagano ne, Bugionovo 4, Provvidenza M. 2, Anastasi J. 3, Provvidenza G. 10, Ouro Bagna 10, Genjac 19, Razzi 7, Zefi ne, Anastasi F. 12, Ciancabilla ne. All. Piazza

Parziali: 16-15, 10-13, 27-19, 18-27

Progressivi: 16-15, 26-28, 53-47, 71-74

Usciti per 5 falli: Salamone e Dubois (Osimo)