Super Meccoli, super Virtus: 67-60 e play-off garantiti

La Virtus Assisi batte il Porto Sant’Elpidio al PalaPaternesi di Foligno (campo neutro per l’occasione a causa della indisponibilità del PalaSir di Santa Maria degli Angeli) e vola verso una buona posizione in griglia play-off di C Gold 2021/2022, a una gara dal termine della stagione regolare. Buona prestazione dei ragazzi di coach Piazza ancora una volta senza pedine importanti nel roster, ma con un super Meccoli. E alla fine altra vittoria importante: 67-60.

IL MATCH Virtus senza Alessandri e Santantonio. Quintetto base per i giovani Giacomo Capezzali e Landrini. Nel primo quarto le squadre giocano a viso aperto. Virtus 11 e Porto Sant’Elpidio 2 a sei minuti dalla fine. La partita scorre su buoni ritmi, la prima frazione termina Virtus Assisi 17 e Porto Sant’Elpidio 10. Nel secondo quarto posto la Virtus è bloccata. Ospiti che si fanno sotto e poi effettuano il sorpasso a quattro minuti dalla fine. Virtus Assisi 19 e Porto Sant’Elpidio 21. Ora la partita prende la piega ospite. Finisce Virtus 28 e Porto Sant’Elpidio Elpidio 31, con una bomba da tre allo scadere degli ospiti, ora molto bene in campo.

Al rientro dalla pausa lunga la Virtus non trova il canestro e gli ospiti allungano: Virtus 28 Porto Sant’Elpidio 37 a sei primi dalla fine. Meccoli non ci sta e da vero trascinatore riporta i suoi in vantaggio. Vera cavalcata dei padroni di casa (sul neutro di Foligno per indisponibilità del PalaSir) e Virtus 40 Porto Sant’Elpidio Elpidio 37. Super Meccoli come detto. Bella partita e si chiude la terza frazione di gioco. Finisce Virtus 47 Porto Sant’Elpidio 44. Gara in discesa adesso per i ragazzi di Piazza. La Virtus prova la fuga, 55-45 a sette minuti dalla sirena. Rossoblu bene in campo e decisi a chiudere il match, 61-53 quando sul tabellone mancano quattro minuti. Finisce con la Virtus Assisi vincente 67-60. Pronti per i play-off a una gara dal termine della regular season.

Virtus Assisi – Porto Sant’Elpidio Basket 67-60

Assisi: Capezzali G. 4, Alessandri ne, Ponti ne, Papa ne, Provvidenza 6, Capezzali T. 4, Meccoli 24, Peychinov 17, Iovene ne, Landrini 10, Fondacci 2. All. Piazza

P.S.Elpidio: Vecchi, Faragalli 6, Di Angilla 6, Fabi 11, Torresi M., Cappella M. 17, Sagripanti 11, De Sousa 9, Olivieri, Marozzini. All. Cappella R.

Parziali: 17-10, 11-21, 20-13, 19-16.

Progressivi: 17-10, 28-31, 48-44, 67-60.

Usciti per 5 falli: Capezzali G. e Fondacci (Assisi); Fabi (P.S.Elpidio)

Foto: Marco Benincampi / Virtus Assisi